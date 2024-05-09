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Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun ve Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun ve Epic Games Store'da Ücretsiz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 10:48

Perşembe günü demek biz oyuncular için bedava oyun demek! Bu hafta Epic Games Store'da Steam değeri 14,39 dolar, yani yaklaşık 464 TL olan eğlenceli bir oyun ve bir de oyun içi paket ücretsiz!

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Oyunumuz bizlere steampunk bir evrenin kapılarını aralayan Circus Electrique.

Haftanın bir diğer bedavası ise 100 dolar değerinde bedava içerik sunan bir oyun içi paket.

Haftanın bir diğer bedavası ise 100 dolar değerinde bedava içerik sunan bir oyun içi paket.

Oynaması ücretsiz idle-RPG oyunu Firestone için bu hafta boyunca ücretsiz sunulacak olan pakette bir bedava efsanevi kostümün yanında pek çok oyun içi eşya ve para birimi de yer alıyor.

Haftanın bedava oyununu ve ücretsiz paketi kapmak için ise süremiz kısıtlı.

Haftanın bedava oyununu ve ücretsiz paketi kapmak için ise süremiz kısıtlı.

9 Mayıs Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyun ve ek paket bir hafta boyunca böyle kalacak. İçerikleri 16 Mayıs saat 18:00'e kadar kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar ancak bu süreyi kaçırırsanız fırsatı da kaçırmış olacaksınız.

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