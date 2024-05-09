Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun ve Epic Games Store'da Ücretsiz!
Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun ve Epic Games Store'da Ücretsiz!
Perşembe günü demek biz oyuncular için bedava oyun demek! Bu hafta Epic Games Store'da Steam değeri 14,39 dolar, yani yaklaşık 464 TL olan eğlenceli bir oyun ve bir de oyun içi paket ücretsiz!
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Oyunumuz bizlere steampunk bir evrenin kapılarını aralayan Circus Electrique.
Haftanın bir diğer bedavası ise 100 dolar değerinde bedava içerik sunan bir oyun içi paket.
Haftanın bedava oyununu ve ücretsiz paketi kapmak için ise süremiz kısıtlı.
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