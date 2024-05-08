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Assassin's Creed Red'den İlk Oynanış Videosu Haziran Ayında Geliyor!

Assassin's Creed Red'den İlk Oynanış Videosu Haziran Ayında Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 21:32

Assassin's Creed serisini devam ettirecek olan Red'den ilk oynanış videosu önümüzdeki ay gelecek.

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Assassin's Creed Red, seriyi devam ettirecek ana oyun olacak.

Assassin's Creed Red, seriyi devam ettirecek ana oyun olacak.

Assassin's Creed hayranları, yeni oyun için yavaş yavaş heyecanlanmaya başladı. Oyuna dair ilk detayları 2022 yılında gerçekleşen Ubisoft Forward etkinliğinde öğrenmiştik. Önümüzdeki ay içerisinde de bir oynanış fragmanı ile buluşacağız.

Oynanış fragmanı, Ubisoft Forward etkinliğinde gösterilecek.

Oynanış fragmanı, Ubisoft Forward etkinliğinde gösterilecek.

10 Haziran tarihinde yapılacak olan Ubisoft Forward, geliştirici ekibin gelecek projelerini görmemize olanak sağlayacak. Farklı oyunlara yer verilecek olan bu etkinlikte, Assassin's Creed Red için de bir oynanış fragmanı paylaşılacak.

Assassin's Creed Red nasıl bir oyun olacak?

Assassin's Creed Red nasıl bir oyun olacak?

Yeni Assassin's Creed oyunu Red, bizleri Japonyaya götürecek. Serinin yakın tarihte çıkmış oyunlarında olduğu gibi, rol yapma ögeleri de bu oyuna bulunacak. Bunun yanında seriye yenilik getirecek eklentiler de bulunacak.

Diğer Ubisoft oyunlarına da bu gösteride yer verilecek.

Diğer Ubisoft oyunlarına da bu gösteride yer verilecek.

10 Haziran tarihinde gerçekleşecek etkinlikte, Assassin's Creed dışında oyunlar da gösterilecek. Yakın zamanda piyasaya sürülecek Star Wars Outlaws, ve geliştirme aşamasında olan diğer Ubisoft oyunları, bu etkinlikte oyuncularla gösterilecek.

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