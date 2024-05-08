Assassin's Creed Red'den İlk Oynanış Videosu Haziran Ayında Geliyor!
Assassin's Creed Red'den İlk Oynanış Videosu Haziran Ayında Geliyor!
Assassin's Creed serisini devam ettirecek olan Red'den ilk oynanış videosu önümüzdeki ay gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Assassin's Creed Red, seriyi devam ettirecek ana oyun olacak.
Oynanış fragmanı, Ubisoft Forward etkinliğinde gösterilecek.
Assassin's Creed Red nasıl bir oyun olacak?
Diğer Ubisoft oyunlarına da bu gösteride yer verilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın