Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Witcher 3 Resmi Mod Aracı Bu Ay İçerisinde Kullanıma Sunulacak

The Witcher 3 Resmi Mod Aracı Bu Ay İçerisinde Kullanıma Sunulacak

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 18:35

Oyuncuların büyük beğenisini toplayan ve serinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen The Witcher 3: Wild Hunt için resmi mod aracı bu ay içerisinde kullanıma sunulacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

The Witcher 3 2015 yılında hayatımıza girmişti.

The Witcher 3 2015 yılında hayatımıza girmişti.

O tarihten bu yana serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla oynanmaya devam eden Witcher 3, bu ay içerisinde resmi mod desteğine nihayet kavuşacak.

Mod geliştiricilerine büyük bir şans doğdu.

Mod geliştiricilerine büyük bir şans doğdu.

The Witcher 3 REDkit isimli bu resmi mod aracı sayesinde isteyen herkes mod geliştirmesi yapabilecek. Oyun içerisine eklemek istediği bir eşyayı veya tamamen farklı bir karakter modellemesini oyun içerisine aktarmak mümkün olacak.

İçerisinde hazır paketlerin yer alacağı da söyleniyor.

İçerisinde hazır paketlerin yer alacağı da söyleniyor.

Bu paketler sayesinde mod tasarımının daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacak olan CD Projekt RED, istenilen animasyonun, karakterin, görevin veya eşyanın oyuna rahat bir şekilde eklenmesini sağlayacak.

21 Mayıs tarihinde kullanıma sunuluyor.

21 Mayıs tarihinde kullanıma sunuluyor.

The Witcher 3 REDkit ismindeki resmi mod aracı, 21 Mayıs tarihinde PC kullanıcıları için sunulacak. Konsol desteği olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak PC üzerinde istediğiniz modu yapmak için bir fırsat doğdu diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın