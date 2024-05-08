The Witcher 3 Resmi Mod Aracı Bu Ay İçerisinde Kullanıma Sunulacak
The Witcher 3 Resmi Mod Aracı Bu Ay İçerisinde Kullanıma Sunulacak
Oyuncuların büyük beğenisini toplayan ve serinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen The Witcher 3: Wild Hunt için resmi mod aracı bu ay içerisinde kullanıma sunulacak.
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The Witcher 3 2015 yılında hayatımıza girmişti.
Mod geliştiricilerine büyük bir şans doğdu.
İçerisinde hazır paketlerin yer alacağı da söyleniyor.
21 Mayıs tarihinde kullanıma sunuluyor.
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