Ubisoft Store İndirimleri Başladı: 250 TL'lik İndirim Kodu da Cabası
Ubisoft Store İndirimleri Başladı: 250 TL'lik İndirim Kodu da Cabası
Ubisoft Store'da harika oyunlarda sağlam indirimler başladı. Tüm indirimlere ek olarak 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz 250 TL'lik indirim kodu da cabası.
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Sürekli yükselen oyun fiyatları, Steam'in dolara geçmesi gibi kararların ardından oyuncular olarak farklı platformların indirim dönemlerini daha da dikkatle takip eder hale geldik.
Ubisoft Store'da harika indirimler başladı.
Ubisoft Store indirimlerinde öne çıkan bazı oyunlar ise şöyle:
Harika indirimlere ek olarak ekstra 250 TL'lik indirim de oyuncuları bekliyor.
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