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Ubisoft Store İndirimleri Başladı: 250 TL'lik İndirim Kodu da Cabası

Ubisoft Store İndirimleri Başladı: 250 TL'lik İndirim Kodu da Cabası

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 16:13

Ubisoft Store'da harika oyunlarda sağlam indirimler başladı. Tüm indirimlere ek olarak 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz 250 TL'lik indirim kodu da cabası.

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Sürekli yükselen oyun fiyatları, Steam'in dolara geçmesi gibi kararların ardından oyuncular olarak farklı platformların indirim dönemlerini daha da dikkatle takip eder hale geldik.

Sürekli yükselen oyun fiyatları, Steam'in dolara geçmesi gibi kararların ardından oyuncular olarak farklı platformların indirim dönemlerini daha da dikkatle takip eder hale geldik.

Steam ve Epic Games gibi platformların indirimlerinin yanında kimi zaman firmalar da kendi mağazalarında büyük indirimler yapabiliyorlar.

Ubisoft Store'da harika indirimler başladı.

Ubisoft Store'da harika indirimler başladı.

Assassin's Creed, Far Cry ve Prince of Persia gibi köklü ve sevilen serilere sahip olan Ubisoft kendi mağazası üzerinde müthiş indirimlerle karşımıza çıkıyor.

Ubisoft Store indirimlerinde öne çıkan bazı oyunlar ise şöyle:

Ubisoft Store indirimlerinde öne çıkan bazı oyunlar ise şöyle:

  • Skull and Bones - 999 TL - 499,50 TL

  • Prince of Persia The Lost Crown - 849 TL - 509,40 TL

  • Assassin's Creed Mirage - 849 TL - 424,50 TL

  • The Crew Motorfest - 1,199 TL - 599,50 TL

  • Avatar: Frontiers of Pandora - 1,199 TL - 719,40 TL

Harika indirimlere ek olarak ekstra 250 TL'lik indirim de oyuncuları bekliyor.

Harika indirimlere ek olarak ekstra 250 TL'lik indirim de oyuncuları bekliyor.

Ubisoft Store'un indirimlerinden yapacağınız alışverişlerde 500 TL ve üzerinde kullanabileceğiniz 250 TL'lik indirim kodu da bizleri bekliyor. 'LEGEND24' koduyla 250 TL'lik ek indiriminizi kullanabilirsiniz.

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