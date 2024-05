Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Yeni Oyun Counter-Strike 2'yi Tahtından Etti!

Steam'in daimi kralı 2024'ü çalkantılı geçiriyor. oyun anlamında zengin başlayan ve öyle devam edeceği de her halinden belli olan 2024'ün popüler oyunları yükseldikçe bir, bazen birkaç sıra düşen CS2 her şeye rağmen rüzgar dindikten sonra her seferinde yerine geri dönmeyi de başarıyor.