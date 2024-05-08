Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Yeni Oyun Counter-Strike 2'yi Tahtından Etti!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Yeni Oyun Counter-Strike 2'yi Tahtından Etti!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 14:58

Steam'de gelire göre haftanın en çok satan oyunları belli oldu. Listenin hakimi ise henüz geçtiğimiz günlerde çıkan bir açık dünya hayatta kalma oyunu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Gray Zone Warfare tüm listeleri altüst etti.

1. Gray Zone Warfare tüm listeleri altüst etti.

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve çıkar çıkmaz neredeyse tüm listelerde zirveye oynayan Gray Zone Warfare oyuncuların büyük ilgisiyle karşılandı. Şimdilik yorumları 'karışık' seviyesinde olan oyun bizleri devasa bir açık dünyaya bırakıp hem hayatta kalmamızı isterken hem de keşif ve aksiyonu da bol bol veriyor.

2. Counter-Strike 2 ise Gray Zone Warfare rüzgarıyla ikinci sıraya savruldu.

2. Counter-Strike 2 ise Gray Zone Warfare rüzgarıyla ikinci sıraya savruldu.

Steam'in daimi kralı 2024'ü çalkantılı geçiriyor. oyun anlamında zengin başlayan ve öyle devam edeceği de her halinden belli olan 2024'ün popüler oyunları yükseldikçe bir, bazen birkaç sıra düşen CS2 her şeye rağmen rüzgar dindikten sonra her seferinde yerine geri dönmeyi de başarıyor.

3. İstek listesi kralı Manor Lords ise ikinci haftasında geriledi.

3. İstek listesi kralı Manor Lords ise ikinci haftasında geriledi.

Steam'in en çok istek listesine eklenen oyunu olma ünvanını elinde bulunduran ve geçtiğimiz günlerde çıkan Manor Lords kısa sürede müthiş bir başarı yakaladı. Oyuncular tarafından beğeniyle karşılanan oyun geçtiğimiz haftanın lideriyken bu hafta ise iki sıralık düşüşte.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Total War: Warhammer 3

  • Steam Deck

  • Dota 2

  • Apex Legends

  • PUBG: Battlegrounds

  • Helldivers 2

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın