Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Yeni Oyun Counter-Strike 2'yi Tahtından Etti!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Yeni Oyun Counter-Strike 2'yi Tahtından Etti!
Steam'de gelire göre haftanın en çok satan oyunları belli oldu. Listenin hakimi ise henüz geçtiğimiz günlerde çıkan bir açık dünya hayatta kalma oyunu oldu.
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1. Gray Zone Warfare tüm listeleri altüst etti.
2. Counter-Strike 2 ise Gray Zone Warfare rüzgarıyla ikinci sıraya savruldu.
3. İstek listesi kralı Manor Lords ise ikinci haftasında geriledi.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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