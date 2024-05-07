Toplam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan PS Plus Mayıs Ayı Oyunları Erişime Açıldı

Parkur mekaniklerini cyberpunk teması ve hızlı aksiyonu ile birleştiren Ghostrunner 2, tatlı mı tatlı atmosferinin ardında sağlam bir oynanış ve hoş bir hikaye barındıran, geçtiğimiz yılın en başarılı bağımsız oyunlarından Tunic ve Destiny 2'ye yeni içerikler ekleyen Lightfall DLC'si bu ay PS Plus kullanıcıları için ücretsiz.