Toplam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan PS Plus Mayıs Ayı Oyunları Erişime Açıldı
Toplam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan PS Plus Mayıs Ayı Oyunları Erişime Açıldı
Sony'nin PlayStation kullanıcılarına harika avantajlar vadeden aylık abonelik sistemi PS Plus'ın 2024 Mayıs ayı oyunları nihayet erişime açıldı. Bu ay EA Sports FC 24 de dahil olmak üzere toplam değerleri 4 bin TL'yi aşan dört oyun bizleri bekliyor.
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PlayStation Plus kullanıcılarına her ay yeni ve ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunlar sunuyor.
Bu ay PlayStation Plus'a eklenen en dikkat çekici oyun ise hiç şüphesiz EA Sports FC 24.
Ayın diğer oyunlarının da EA Sports FC 24'ten aşağı kalır yanı yok.
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