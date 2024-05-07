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Toplam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan PS Plus Mayıs Ayı Oyunları Erişime Açıldı

Toplam Değerleri 4 Bin TL'yi Aşan PS Plus Mayıs Ayı Oyunları Erişime Açıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 15:06

Sony'nin PlayStation kullanıcılarına harika avantajlar vadeden aylık abonelik sistemi PS Plus'ın 2024 Mayıs ayı oyunları nihayet erişime açıldı. Bu ay EA Sports FC 24 de dahil olmak üzere toplam değerleri 4 bin TL'yi aşan dört oyun bizleri bekliyor.

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PlayStation Plus kullanıcılarına her ay yeni ve ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunlar sunuyor.

PlayStation Plus kullanıcılarına her ay yeni ve ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunlar sunuyor.

Sony'nin aylık abonelik sistemine her ay yeni oyunlar eklenirken kullanıcılar abonelikleri devam ettiği sürece bu oyunlara ek bir ücret ödemeden erişmeye devam edebiliyorlar.

Bu ay PlayStation Plus'a eklenen en dikkat çekici oyun ise hiç şüphesiz EA Sports FC 24.

Bu ay PlayStation Plus'a eklenen en dikkat çekici oyun ise hiç şüphesiz EA Sports FC 24.

EA Sports'un çok satan futbol oyunu bu ay PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor. PlayStation Store'da temel sürümünün indirimsiz fiyatı 2,900 TL olan oyunu eğer PS Plus aboneliğiniz varsa hiçbir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Ayın diğer oyunlarının da EA Sports FC 24'ten aşağı kalır yanı yok.

Ayın diğer oyunlarının da EA Sports FC 24'ten aşağı kalır yanı yok.

Parkur mekaniklerini cyberpunk teması ve hızlı aksiyonu ile birleştiren Ghostrunner 2, tatlı mı tatlı atmosferinin ardında sağlam bir oynanış ve hoş bir hikaye barındıran, geçtiğimiz yılın en başarılı bağımsız oyunlarından Tunic ve Destiny 2'ye yeni içerikler ekleyen Lightfall DLC'si bu ay PS Plus kullanıcıları için ücretsiz.

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