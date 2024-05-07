Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Orkun Işıtmak'ın Tasarladığı Milli Forma EA Sports FC 24'e Eklendi

Orkun Işıtmak'ın Tasarladığı Milli Forma EA Sports FC 24'e Eklendi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 13:07

Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi müthiş bir popülerliğe sahip olan EA Sports FC 24 sevilen içerik üreticisi Orkun Işıtmak ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında ünlü influencer'ın tasarladığı milli formaları oyuna ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

EA'nin FIFA ismini arkasında bıraktıktan sonra oyuncuların karşısına EA Sports FC 24 ile çıkmıştı.

EA'nin FIFA ismini arkasında bıraktıktan sonra oyuncuların karşısına EA Sports FC 24 ile çıkmıştı.

Tüm platformlarda çok satanlar listelerine üst sıralardan giriş yapan ve yerini de neredeyse çıktığından beri hiç kaybetmeyen EA Sports FC 24 (en azından sıradaki oyun çıkana kadar) oyuncuların gözdesi konumunda.

EA Sports, FC 24 için ülkemizin en popüler içerik üreticilerinden Orkun Işıtmak ile enteresan bir işbirliğine imza attı.

EA Sports, FC 24 için ülkemizin en popüler içerik üreticilerinden Orkun Işıtmak ile enteresan bir işbirliğine imza attı.

EA Sports FC 24'ün Ultimate Team modunda yer alacak yeni formalar için yapılan işbirliğinin ardından ise Orkun Işıtmak imzalı, kırmızı-beyazlı formalar çıktı.

EA Sports FC 24'ün Orkun Işıtmak imzalı milli formalarındaki detaylar da göze çarpıyor.

EA Sports FC 24'ün Orkun Işıtmak imzalı milli formalarındaki detaylar da göze çarpıyor.

Kırmızı beyaz renklerin hakim olduğu formada geleneksel desenler yer alıyor. Formanın nostaljik çubuklu tasarımını da bu desenler oluşturuyor. Türk bayrağı ise formanın göğüs kısmının tam ortasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı forma Ultimate Team paketlerinden rastgele elde edilebilyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın