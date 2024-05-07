Orkun Işıtmak'ın Tasarladığı Milli Forma EA Sports FC 24'e Eklendi
Orkun Işıtmak'ın Tasarladığı Milli Forma EA Sports FC 24'e Eklendi
Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi müthiş bir popülerliğe sahip olan EA Sports FC 24 sevilen içerik üreticisi Orkun Işıtmak ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında ünlü influencer'ın tasarladığı milli formaları oyuna ekledi.
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EA'nin FIFA ismini arkasında bıraktıktan sonra oyuncuların karşısına EA Sports FC 24 ile çıkmıştı.
EA Sports, FC 24 için ülkemizin en popüler içerik üreticilerinden Orkun Işıtmak ile enteresan bir işbirliğine imza attı.
EA Sports FC 24'ün Orkun Işıtmak imzalı milli formalarındaki detaylar da göze çarpıyor.
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