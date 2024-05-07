Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC24'ün En Büyük İndirimi Bize Yaradı!

Çıkışına kadar Steam'in en çok istek listesine eklenen oyunu olma başarısını devam ettiren ve yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Manor Lords 2024'ün en büyük hitlerinden olmayı başardı. Orta çağda bir lord olarak topraklarımızdan ve insanlarımızdan sorumlu olduğumuz oyun bu hafta bir sıra gerilemiş olsa da listeden öyle kolay düşecek gibi de görünmüyor.