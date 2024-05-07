Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC24'ün En Büyük İndirimi Bize Yaradı!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC24'ün En Büyük İndirimi Bize Yaradı!
Steam'in haftanın gelire göre en çok satan oyunları listesi oyuncu alışkanlıklarını takip etmek ve popüler oyunları yakalamanın en iyi yollarından. Bu hafta Türkiye'de en çok hangi oyunların sattığına gelin birlikte bir göz atalım.
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1. Listenin zirvesindeki isim elbette Counter-Strike 2'den başkası değil.
2. EA Sports FC 24'e indirim fena yaradı.
3. İstek listesi rekortmeni Manor Lords'a fena düştük.
4. Haftanın yeni oyunu ise Gray Zone Warfare.
5. Dota 2 düşüşte olsa da ilk beşteki yerini korumayı başardı.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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