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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC24'ün En Büyük İndirimi Bize Yaradı!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC24'ün En Büyük İndirimi Bize Yaradı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 11:59

Steam'in haftanın gelire göre en çok satan oyunları listesi oyuncu alışkanlıklarını takip etmek ve popüler oyunları yakalamanın en iyi yollarından. Bu hafta Türkiye'de en çok hangi oyunların sattığına gelin birlikte bir göz atalım.

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1. Listenin zirvesindeki isim elbette Counter-Strike 2'den başkası değil.

1. Listenin zirvesindeki isim elbette Counter-Strike 2'den başkası değil.

Efsaneler efsanesi CS:GO'nun yerini alan ve oyuncuların gönüllerini kısa sürede çalmayı başaran oynaması tamamen ücretsiz oyunumuz bu hafta da ülkemizdeki oyuncuların ilk tercihi oldu.

2. EA Sports FC 24'e indirim fena yaradı.

2. EA Sports FC 24'e indirim fena yaradı.

Çıktığı günden beri ülkemizdeki listede ilk beşten neredeyse hiç düşmemiş olan EA Sports FC 24 bu hafta ise tarihinin en büyük indirimini alarak kendini ikinliğie taşımayı başardı. 69,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun yüzde 80'lik indirimle 13,99 dolara düştü.

3. İstek listesi rekortmeni Manor Lords'a fena düştük.

3. İstek listesi rekortmeni Manor Lords'a fena düştük.

Çıkışına kadar Steam'in en çok istek listesine eklenen oyunu olma başarısını devam ettiren ve yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Manor Lords 2024'ün en büyük hitlerinden olmayı başardı. Orta çağda bir lord olarak topraklarımızdan ve insanlarımızdan sorumlu olduğumuz oyun bu hafta bir sıra gerilemiş olsa da listeden öyle kolay düşecek gibi de görünmüyor.

4. Haftanın yeni oyunu ise Gray Zone Warfare.

4. Haftanın yeni oyunu ise Gray Zone Warfare.

Gerçekçilik dozunu tavana vurdurarak insana kendini gerçek bir savaş alanında gibi hissettiren taktiksel FPS bizleri MMO yapılı bir açık dünyaya bırakıyor. Hem PvEvP hem de PvE modlara sahip olan oyun 17,99 dolarlık fiyat etiketine saihp.

5. Dota 2 düşüşte olsa da ilk beşteki yerini korumayı başardı.

5. Dota 2 düşüşte olsa da ilk beşteki yerini korumayı başardı.

Yeni güncelleme ile birlikte geçtiğimiz haftalarda adeta roket gibi yükselerek kendini ilk beş içinde konumlandırmayı başaran Dota 2 bu hafta listeye yeni giren oyunların da etkisiyle iki sıra geriledi.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Total War: Warhammer III

  • Helldivers 2

  • War Thunder

  • Black Desert

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