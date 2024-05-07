Mayıs Ayında Türkçe Dil Desteğiyle Çıkacak Oyunlar
Mayıs Ayında Türkçe Dil Desteğiyle Çıkacak Oyunlar
Türkçe dil desteği konusunda ne kadar hassas olduğumuz malum. Oyun satın alma alışkanlıklarımızı dahi etkileyen Türkçe dil desteği bizler için hayli önemli bir mevzu. Mayıs ayında Türkçe dil desteğiyle çıkacak, dört gözle beklediğimiz oyunları sizler için listeledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hades II - Çıktı
2. V Rising - 8 Mayıs
3. Homeworld 3 - 13 Mayıs
4. Ghost of Tsushima Director's Cut - 16 Mayıs
5. Norland - 16 Mayıs
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. XDefiant - 21 Mayıs
7. Senua’s Saga: Hellblade II - 21 Mayıs
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın