Mayıs Ayında Türkçe Dil Desteğiyle Çıkacak Oyunlar

Türkçe dil desteği konusunda ne kadar hassas olduğumuz malum. Oyun satın alma alışkanlıklarımızı dahi etkileyen Türkçe dil desteği bizler için hayli önemli bir mevzu. Mayıs ayında Türkçe dil desteğiyle çıkacak, dört gözle beklediğimiz oyunları sizler için listeledik.