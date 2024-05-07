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Mayıs Ayında Türkçe Dil Desteğiyle Çıkacak Oyunlar

Mayıs Ayında Türkçe Dil Desteğiyle Çıkacak Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 11:26

Türkçe dil desteği konusunda ne kadar hassas olduğumuz malum. Oyun satın alma alışkanlıklarımızı dahi etkileyen Türkçe dil desteği bizler için hayli önemli bir mevzu. Mayıs ayında Türkçe dil desteğiyle çıkacak, dört gözle beklediğimiz oyunları sizler için listeledik.

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1. Hades II - Çıktı

2. V Rising - 8 Mayıs

3. Homeworld 3 - 13 Mayıs

4. Ghost of Tsushima Director's Cut - 16 Mayıs

5. Norland - 16 Mayıs

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6. XDefiant - 21 Mayıs

7. Senua’s Saga: Hellblade II - 21 Mayıs

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