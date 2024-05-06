Toplam Steam Fiyatları 1,700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Game Pass'e Ekleniyor!

Konuyla ilgili elimizde henüz resmi bir tarih olmasa da oyunların sisteme ekleneceğini belirten ilk sızıntılar tarih olarak ise mayıs ayının sonunu işaret ediyordu. İlk etaptaki sızıntıların doğruluğunu da hesaba katacak olursak tarih için de bunlara güvenmek makul bir seçenek gibi görünüyor.