Toplam Steam Fiyatları 1,700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Game Pass'e Ekleniyor!
Toplam Steam Fiyatları 1,700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Game Pass'e Ekleniyor!
Söylentiler bir kez daha doğru çıktı. Toplam Steam fiyatları 1,700 TL'yi aşan Lords of the Fallen ve Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Game Pass'e ekleniyor.
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Souls-like türünün sevilen örneklerinden Lords of the Fallen beraberinde bir oyunla daha Game Pass yolcusu.
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ve Lords of the Fallen'ın ne zaman Game Pass kataloğuna ekleneceği ise belirsizliğini koruyor.
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