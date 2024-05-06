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Toplam Steam Fiyatları 1,700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Game Pass'e Ekleniyor!

Toplam Steam Fiyatları 1,700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Game Pass'e Ekleniyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 22:32

Söylentiler bir kez daha doğru çıktı. Toplam Steam fiyatları 1,700 TL'yi aşan Lords of the Fallen ve Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Game Pass'e ekleniyor.

Geçtiğimiz yılın sevilen RPG'lerinden Lords of the Fallen'ın Game Pass'e ekleneceği iddia edilmişti.

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Souls-like türünün sevilen örneklerinden Lords of the Fallen beraberinde bir oyunla daha Game Pass yolcusu.

Souls-like türünün sevilen örneklerinden Lords of the Fallen beraberinde bir oyunla daha Game Pass yolcusu.

Geçtiğimiz yılın en sevilen souls-like oyunlarından olmayı başaran Lords of the Fallen'ın yanında Game Pass kütüphanesine eklenecek diğer oyun ise Steam'de 14,99 dolarlık fiyat etiketi bulunan Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oldu.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ve Lords of the Fallen'ın ne zaman Game Pass kataloğuna ekleneceği ise belirsizliğini koruyor.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ve Lords of the Fallen'ın ne zaman Game Pass kataloğuna ekleneceği ise belirsizliğini koruyor.

Konuyla ilgili elimizde henüz resmi bir tarih olmasa da oyunların sisteme ekleneceğini belirten ilk sızıntılar tarih olarak ise mayıs ayının sonunu işaret ediyordu. İlk etaptaki sızıntıların doğruluğunu da hesaba katacak olursak tarih için de bunlara güvenmek makul bir seçenek gibi görünüyor.

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