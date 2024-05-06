Fiyatı Bin TL'yi Aşan Sevilen RPG Oyunu Game Pass Yolcusu Olabilir!
Fiyatı Bin TL'yi Aşan Sevilen RPG Oyunu Game Pass Yolcusu Olabilir!
Her ay yeni oyunlarla kütüphanesini genişletmeye devam eden Xbox Game Pass'e eklenecek sıradaki oyun için ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Son yılların sevilen yapımlarından Lords of Fallen Game Pass'e eklenebilir!
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Aylık abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına yüzlerce oyunluk bir kütüphane sunan Xbox Game Pass oyun oynamanın en uygun yollarından.
Her ay yeni oyunlara merhaba diyen Xbox Game Pass'e son yılların sevilen oyunlarından birinin eklenebileceği iddiası oyuncuları heyecanlandırdı.
Xbox Game Pass'e ekleneceği iddia edilen oyunumuz ise Lords of Fallen.
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