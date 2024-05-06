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Fiyatı Bin TL'yi Aşan Sevilen RPG Oyunu Game Pass Yolcusu Olabilir!

Fiyatı Bin TL'yi Aşan Sevilen RPG Oyunu Game Pass Yolcusu Olabilir!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 19:21

Her ay yeni oyunlarla kütüphanesini genişletmeye devam eden Xbox Game Pass'e eklenecek sıradaki oyun için ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Son yılların sevilen yapımlarından Lords of Fallen Game Pass'e eklenebilir!

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Aylık abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına yüzlerce oyunluk bir kütüphane sunan Xbox Game Pass oyun oynamanın en uygun yollarından.

Aylık abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına yüzlerce oyunluk bir kütüphane sunan Xbox Game Pass oyun oynamanın en uygun yollarından.

Özellikle de gözümüzü her gün bir zam haberine açtığımız, kur farkı ve bambaşka diğer sebeplerle çoğu oyunu hayli pahalıya aldığımız düşünülecek olursa Xbox Game Pass bizler için bir kat daha kıymetli.

Her ay yeni oyunlara merhaba diyen Xbox Game Pass'e son yılların sevilen oyunlarından birinin eklenebileceği iddiası oyuncuları heyecanlandırdı.

Her ay yeni oyunlara merhaba diyen Xbox Game Pass'e son yılların sevilen oyunlarından birinin eklenebileceği iddiası oyuncuları heyecanlandırdı.

Daha öncesinde de Xbox Game Pass'e eklenecek bazı oyunları resmi duyurularından önce sızdıran eXputer'in haberine göre bu ayın sonunda oyunu Xbox Game Pass kütüphanesinde göreceğiz.

Xbox Game Pass'e ekleneceği iddia edilen oyunumuz ise Lords of Fallen.

Xbox Game Pass'e ekleneceği iddia edilen oyunumuz ise Lords of Fallen.

Steam'de 34,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Lords of Fallen souls-like türünün son yıllardaki en sevilen örneklerinden. Henüz geçtiğimiz yıl oyncularla buluşmuş olan oyun bizleri fantastik bir evrende zorlu bir maceraya davet ediyor.

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