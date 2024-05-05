Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Şahane Oyun Bu Hafta Epic Games Store'da Ücretsiz!
Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Şahane Oyun Bu Hafta Epic Games Store'da Ücretsiz!
Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu ortaya çıktı. Steam fiyatı 14,39 dolar, yani 450 TL'yi aşan keyifli bir oyun bu hafta Epic Games Store'da bedava olacak. Ayrıca bu hafta bir de sürpriz bizleri bekliyor.
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Bu haftanın Epic Games Store bedavası bizleri steampunk bir dünyaya götüren Circus Electrique.
Bedava oyunumuzun yanında bizleri bir de fırsat bekliyor.
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