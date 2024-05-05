Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Şahane Oyun Bu Hafta Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Fiyatı 450 TL'yi Aşan Şahane Oyun Bu Hafta Epic Games Store'da Ücretsiz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 10:41

Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu ortaya çıktı. Steam fiyatı 14,39 dolar, yani 450 TL'yi aşan keyifli bir oyun bu hafta Epic Games Store'da bedava olacak. Ayrıca bu hafta bir de sürpriz bizleri bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu haftanın Epic Games Store bedavası bizleri steampunk bir dünyaya götüren Circus Electrique.

Bedava oyunumuzun yanında bizleri bir de fırsat bekliyor.

Bedava oyunumuzun yanında bizleri bir de fırsat bekliyor.

Epic Games Store kullanıcıları bu hafta bedava oyunun yanında bir de Firestone için harika bir teklif alacaklar. Bedava bir kostüm ve 100 dolar değerindeki hediyeler bu hafta perşembe günü bizleri bekliyor olacak.

Perşembe gününün gelmesini bekleyene kadar geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın