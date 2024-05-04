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Son Dönemlerde Çıkan En İyi Eşli Korku Oyunlarını Söylüyoruz!

Son Dönemlerde Çıkan En İyi Eşli Korku Oyunlarını Söylüyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 17:01

Arkadaşlarınız ile birlikte korku dolu maceralara atılmayı seviyorsanız o zaman bu liste tam size göre dostlar. Yazı içerisinde eşli korku oyunlarını listeliyor ve sizlere güzel önerilerde bulunuyoruz!

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10. FOREWARNED

10. FOREWARNED

Arkadaşlarınız ile birlikte Antik Mısır harabelerinde gizem ve gerilim dolu bir maceraya atılacağınız FOREWARNED, yer yer yeni gizemleri keşfedeceğiniz, yer yer ise farklı hazineleri toplarken hayatta kalmaya çalışacağınız bir yapıyı sizlere sunuyor.

9. Ghost Watchers

9. Ghost Watchers

2022 yılında çıkan ve hala en popüler eşli korku oyunlarından birisi olan Ghost Watchers, terk edilmiş evleri aradığınız ve hayaletleri yakalamaya çalıştığınız bir yapı sunuyor. Arkadaşlarınız ile gerilimli dakikalar yaşamak için birebir diyebiliriz.

8. Pacify

8. Pacify

Doğaüstü Olay Yardımcıları Anonim Şirketi ekibinden birisi olarak oynadığınız Pacify içerisinde eski bir cenaze evine konuk oluyorsunuz. Yanınızda 3 arkadaşınız ile birlikte buradaki korkunç gizem açığa çıkartmak için büyük bir çaba sarf edeceksiniz.

7. The Outlast Trials

7. The Outlast Trials

2024 yılında çıkan ve serinin üçüncü oyunu olarak kayıtlara geçen The Outlast Trials, ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla birlikte bir dizi teste maruz kalacağınız ancak bu testler sonucunda akli dengenizi korumanız gerekeceği bir senaryoyla karşınıza çıkıyor.

6. Phasmophobia

6. Phasmophobia

Paranormal aktivitelerin arttığı evlere giderek buradaki gizemleri çözmeye çalıştığınız Phasmophobia içerisinde arkadaşlarınız ile birlikte hayalet avcılığı işine soyunacaksınız. Gerçek kanıtları toplamak zorundasınız fakat bu süreçte hayatta kalmayı da unutmamanız gerekiyor.

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5. DEVOUR

5. DEVOUR

Şeytan tarafından ele geçirilmiş bir tarikat liderinden kurtulmaya çalıştığınız ve bu sırada hayatta kalmaya çalıştığınız DEVOUR içerisinde arkadaşlarınızla birlikte bu tarikat liderini durdurmak için çeşitli planlar yapmanız gerekiyor.

4. Sons Of The Forest

4. Sons Of The Forest

20204 yılında çıkan ve Steam'de en çok oynanan oyun konumuna yükselen Sons Of The Forest, ilk oyunun hikayesini devam ettirmekle kalmıyor, yeni içerikler ve yeni senaryoları da oyuna ekleyerek daha gizemli ve gerilimli bir oyun deneyimi sunuyor.

3. Escape the Backrooms

3. Escape the Backrooms

Uygun fiyata alabileceğiniz ve arkadaşlarınızla birlikte çeşitli düşmanlardan kaçabileceğiniz Escape the Backrooms, son dönemlerde yayıncıların oynadığı ve bir hayli popüler olan oyun modları ile göz önüne çıkmayı başarıyor. Ayrıca çeşitli ücretsiz güncellemeler ile birlikte sürekli farklı oyun modlarının eklendiğini de hatırlatalım.

2. Lethal Company

2. Lethal Company

Yine yayıncıların oynadığı ve bu sayede popüler bir oyuna dönüşen Lethal Company, arkadaşlarınız ile birlikte oynarken büyük bir keyif alacağınız eşli korku-gerilim yapımlarından bir tanesi. Terk edilmiş ortamlarda şirket için çeşitli nesneleri toplarken aynı zamanda hayatta kalmaya çalışacağınızı da hatırlatmamız lazım.

1. Content Warning

1. Content Warning

1 Nisan tarihinde çıkan ve çıktığı gün ücretsiz olan Content Warning, adeta piyasayı sallamıştı. Oldukça özgün bir içeriğe sahip olan yapım, ünlü olmak için ölümcül aktiviteler yaparken arkadaşlarınızı video kaydına aldığınız bir oynanış benimsiyor.

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