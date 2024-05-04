Son Dönemlerde Çıkan En İyi Eşli Korku Oyunlarını Söylüyoruz!
Son Dönemlerde Çıkan En İyi Eşli Korku Oyunlarını Söylüyoruz!
Arkadaşlarınız ile birlikte korku dolu maceralara atılmayı seviyorsanız o zaman bu liste tam size göre dostlar. Yazı içerisinde eşli korku oyunlarını listeliyor ve sizlere güzel önerilerde bulunuyoruz!
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10. FOREWARNED
9. Ghost Watchers
8. Pacify
7. The Outlast Trials
6. Phasmophobia
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5. DEVOUR
4. Sons Of The Forest
3. Escape the Backrooms
2. Lethal Company
1. Content Warning
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