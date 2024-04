Çorak Topraklara İlk Kez Adım Atacaklar İçin Fallout Oynama Sırası

Bugün dahi yalnızca köklü serinin değil, tüm oyunlar arasında gelmiş geçmiş en iyi RPG'lerden biri olarak gösterilen Fallout: New Vegas'ın yeri oyuncuların gönüllerinde apayrı. Her bir diyaloğun ağırlığını hissettiğimiz, her bir seçimimizin bedelini ödediğimiz oyun seriye ilk kez başlayacak oyuncular için biraz eskimiş olsa da kesinlikle oynamaya değer.