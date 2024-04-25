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Çorak Topraklara İlk Kez Adım Atacaklar İçin Fallout Oynama Sırası

Çorak Topraklara İlk Kez Adım Atacaklar İçin Fallout Oynama Sırası

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 15:33

Fallout dizisinin de çıkmasının ardından oyun dünyasının köklü serilerinden olan Fallout'a da ilgi haliyle arttı. Veteran oyuncuların yanında oyun dünyasıyla pek de alakası olmayan kişilerin dahi içine düşüverdiği evreni orijinal yerinde, yani oyunlarla deneyimlemek isterseniz buyurun, işte Fallout'un kronolojik oynanış sırası!

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1. Fallout 76 - 2102

1. Fallout 76 - 2102

İlk bombayı kimin ateşlediğini hiç bir zaman öğrenemediğimiz büyük savaşın üzerinden 25 yıl geçmiş ve bildiğimiz dünya artık çorak topraklara dönüşmüştür. Bizleri tam da böyle bir atmosferin kucağına atan Fallout 76 aynı zamanda serinin ilk çok oyunculu oyunu. Savaşın ardından 25 yıl sonra sığınağından çıkıp dünyaya adım atan bir sığınak sakini olarak ise bu dünyayı tüm tehlikeleriyle keşfetmek bize kalıyor.

2. Fallout - 2161

2. Fallout - 2161

Serinin ilk oyunu olan Fallout zaman çizelgesi olarak serinin şimdilik son oyunu olan Fallout 76'nın hemen ardından geliyor. bugün alıştığımızın aksine serinin hala izometrik bir kamera açısına sahip olduğu yıllara bir yolculuk yaptığımız Fallout'ta her şey sığınağımızın su tedariğinde meydana gelen sıkıntı ile başlayıp sonrasında çokça dallanıp budaklanıyor.

3. Fallout 2 - 2241

3. Fallout 2 - 2241

Bu kez maceramıza bir sığınakta değil, yüzeydeki Arroyo köyünde başlıyoruz. Köyümüzü kaçışı zor görünen bir kuraklığın kucağından çekip almak için Wasteland'i arşınlamaya başladığımız -ve haliyle- işlerin yine hiç de beklediğimiz şekilde gitmediği Fallout 2 aynı zamanda serinin son izometrik oyunu.

4. Fallout 3 - 2277

4. Fallout 3 - 2277

Serinin geliştiriciliğini Bethesda'nın üstlendiği ilk oyun olan Fallout 3 aynı zamanda oyunları FPS/TPS kamera açısına da taşıyan yapım olarak akıllarımızda. Vault 101'in kendi halinde bir sakiniyken -elbette yine- çığırından çıkan işleri toparlamak bize kalıyor.

5. Fallout: New Vegas - 2281

5. Fallout: New Vegas - 2281

Bugün dahi yalnızca köklü serinin değil, tüm oyunlar arasında gelmiş geçmiş en iyi RPG'lerden biri olarak gösterilen Fallout: New Vegas'ın yeri oyuncuların gönüllerinde apayrı. Her bir diyaloğun ağırlığını hissettiğimiz, her bir seçimimizin bedelini ödediğimiz oyun seriye ilk kez başlayacak oyuncular için biraz eskimiş olsa da kesinlikle oynamaya değer.

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6. Fallout 4 - 2287

6. Fallout 4 - 2287

Yıl 2287 ve bizler büyük savaştan yıllar sonra gözümüzü çorak topraklarda açan, kriyojenik uykuya yatırılmış bir asker olarak tüm dünyada neler olup bittiğini çözmeye çalışıyoruz. İlk çıktığı dönemde özellikle RPG ögelerinin kırpıldığı yönünde eleştirilere maruz kalan Fallout 4 yeni oyuncular için seriye ilk adımı atmak konusunda belki de en iyi tercih olabilir.

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