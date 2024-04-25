Çorak Topraklara İlk Kez Adım Atacaklar İçin Fallout Oynama Sırası
Çorak Topraklara İlk Kez Adım Atacaklar İçin Fallout Oynama Sırası
Fallout dizisinin de çıkmasının ardından oyun dünyasının köklü serilerinden olan Fallout'a da ilgi haliyle arttı. Veteran oyuncuların yanında oyun dünyasıyla pek de alakası olmayan kişilerin dahi içine düşüverdiği evreni orijinal yerinde, yani oyunlarla deneyimlemek isterseniz buyurun, işte Fallout'un kronolojik oynanış sırası!
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1. Fallout 76 - 2102
2. Fallout - 2161
3. Fallout 2 - 2241
4. Fallout 3 - 2277
5. Fallout: New Vegas - 2281
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6. Fallout 4 - 2287
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