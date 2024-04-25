Fallout Dizisinin Ardından Oyunlar Rekora Doymuyor: Tek Günde 5 Milyondan fazla Kişi Oynadı!

Amazon'un Fallout dizisi oyunlara ilgisi olsun olmasın pek çok kişi tarafından beğeni ile karşılandı. Şimdiden büyük popülerlik yakalamış dizinin etkisi ise oyunlarda da kendini gösterdi. Tüm Fallout oyunlarını yalnızca bir günde 5 milyon kişi oynadı!