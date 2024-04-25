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Fallout Dizisinin Ardından Oyunlar Rekora Doymuyor: Tek Günde 5 Milyondan fazla Kişi Oynadı!

Fallout Dizisinin Ardından Oyunlar Rekora Doymuyor: Tek Günde 5 Milyondan fazla Kişi Oynadı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 12:07

Amazon'un Fallout dizisi oyunlara ilgisi olsun olmasın pek çok kişi tarafından beğeni ile karşılandı. Şimdiden büyük popülerlik yakalamış dizinin etkisi ise oyunlarda da kendini gösterdi. Tüm Fallout oyunlarını yalnızca bir günde 5 milyon kişi oynadı!

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Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan Fallout dizisi şimdiden en iyi oyun uyarlamalarından biri olarak gösteriliyor.

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan Fallout dizisi şimdiden en iyi oyun uyarlamalarından biri olarak gösteriliyor.

Amazon'un yapımcılığını üstlendiği dizi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin popülerliği ise oyun dünyasının en köklü serilerinden olan Fallout'un oyunlarına da yansıdı.

Öyleki ki çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olan Fallout oyunları tekrar çok satanlar listelerine girmeyi başarıd.

Öyleki ki çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olan Fallout oyunları tekrar çok satanlar listelerine girmeyi başarıd.

9 yıllık Fallout 4 çok satanlar listelerini altüst ederken aynı zamanda hem fALlout 4, hem de Fallout 76 kendi eş zamanlı oyuncu rekorlarını da bu süreçte kırmayı başardılar.

Bethesda bu başarıyı yayınladığı bir tweet ile böyle kutladı.

Bethesda bu başarıyı yayınladığı bir tweet ile böyle kutladı.
twitter.com

'Tek bir günde #Fallout76'da bizimle birlikte maceraya atılan bir milyondan fazla kişiye teşekkür ederiz...' ifadelerinin kullanıldığı tweetin yanında Bethesda ayrıca tüm Fallout oyunlarının da yalnızca tek bir günde beş milyondan fazla kişi tarafından oynandığını açıkladı.

Bu arada Fallout dizisi de ikinci sezon onayını ışık hızıyla kapmayı başardı.

Bu arada Fallout dizisi de ikinci sezon onayını ışık hızıyla kapmayı başardı.

Dizinin büyük popülerliğinin hemen ardından gelen ikinci sezon onayına karşın yeni sezonun ne zaman karşımızda olacağı ise gizemini koruyor.

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