Fallout Dizisinin Ardından Oyunlar Rekora Doymuyor: Tek Günde 5 Milyondan fazla Kişi Oynadı!
Fallout Dizisinin Ardından Oyunlar Rekora Doymuyor: Tek Günde 5 Milyondan fazla Kişi Oynadı!
Amazon'un Fallout dizisi oyunlara ilgisi olsun olmasın pek çok kişi tarafından beğeni ile karşılandı. Şimdiden büyük popülerlik yakalamış dizinin etkisi ise oyunlarda da kendini gösterdi. Tüm Fallout oyunlarını yalnızca bir günde 5 milyon kişi oynadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan Fallout dizisi şimdiden en iyi oyun uyarlamalarından biri olarak gösteriliyor.
Öyleki ki çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olan Fallout oyunları tekrar çok satanlar listelerine girmeyi başarıd.
Bethesda bu başarıyı yayınladığı bir tweet ile böyle kutladı.
Bu arada Fallout dizisi de ikinci sezon onayını ışık hızıyla kapmayı başardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın