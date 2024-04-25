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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 11:23

Steam'de global çapta haftanın gelire göre en çok satan oyunları tüm dünyadaki oyuncular arasında bu haftanın trendlerine bir bakış atmamızı sağlıyor.

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1. Steam'de zirvenin ismi yine değişmedi.

1. Steam'de zirvenin ismi yine değişmedi.

Bu hafta ülkemizde de listenin tepesinde oturan Counter-Strike 2 global çapta da en çok tercih edilen oyun oldu. Valve'ın fenomen rekabetçi FPS'i liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı.

2. Dota 2 adeta roket gibi yükseldi.

2. Dota 2 adeta roket gibi yükseldi.

Crownfall etkinliği Dota 2'ye çok yaradı. Valve'ın sevilen MOBA oyunu bu hafta global çapta tam 31 sıra birden yükselerek ikincilik koltuğunu kapmayı başardı.

3. Steam Deck satışları da yüzleri güldürmeye devam ediyor.

3. Steam Deck satışları da yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta da ilk beşte olan Steam Deck bu hafta konumunu bir sıra daha ileri taşımayı başararak üçüncülük koltuğunda. Böylece ilk üçte üç Valve oyunu kendilerine yer kapmayı başarmış vaziyetteler.

4. Helldivers 2'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.

4. Helldivers 2'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.

Bir sıralık düşüşte olsa da çıkışının üzerinden 14 hafta geçmiş olmasına karşın Helldivers 2 bu süre içinde global listelerde hiç ilk beşin altına düşmeyerek imza attığı müthiş başarıyı perçinledi.

5. Listenin yeni ismi ise No Rest for the Wicked.

5. Listenin yeni ismi ise No Rest for the Wicked.

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkış yapan ve kısa sürede oyunculara kendini sevdirmeyi başaran oyun epik bir dünya ve aksiyon sunuyor. Oyun ayrıca çıkışına özel %10 indirimde.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • MahjongSoul

  • Fallout 4

  • Fallout 76

  • Apex Legends

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