Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
Steam'de global çapta haftanın gelire göre en çok satan oyunları tüm dünyadaki oyuncular arasında bu haftanın trendlerine bir bakış atmamızı sağlıyor.
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1. Steam'de zirvenin ismi yine değişmedi.
2. Dota 2 adeta roket gibi yükseldi.
3. Steam Deck satışları da yüzleri güldürmeye devam ediyor.
4. Helldivers 2'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.
5. Listenin yeni ismi ise No Rest for the Wicked.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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