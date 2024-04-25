Toplam Steam Fiyatları 830 TL'yi Aşan İki Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Toplam Steam Fiyatları 830 TL'yi Aşan İki Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Bildiğiniz üzere perşembe günleri biz oyuncular için bedava oyun demek! Epic Games Store bu hafta toplam Steam değerleri 830 TL'yi aşan iki oyunu kullanıcılarına hediye ediyor.
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İlk oyunumuz Steam fiyatı 10,49 dolar olan Industria.
Haftanın diğer bedavası ise Lisa: Definitive Edition.
Peki haftanın bedava oyunlarına nasıl sahip olacağız?
Elinizi çabuk tutun!
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