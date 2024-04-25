Toplam Steam Fiyatları 830 TL'yi Aşan İki Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

25 Nisan saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunlarımız bir hafta boyunca böyle kalacaklar. 2 Mayıs Perşembe gününe kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklar ancak bu tarihleri kaçırırsanız oyunlar için ödeme yapmanız gerekecek.