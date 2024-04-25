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Toplam Steam Fiyatları 830 TL'yi Aşan İki Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Toplam Steam Fiyatları 830 TL'yi Aşan İki Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 10:42

Bildiğiniz üzere perşembe günleri biz oyuncular için bedava oyun demek! Epic Games Store bu hafta toplam Steam değerleri 830 TL'yi aşan iki oyunu kullanıcılarına hediye ediyor.

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İlk oyunumuz Steam fiyatı 10,49 dolar olan Industria.

Haftanın diğer bedavası ise Lisa: Definitive Edition.

Peki haftanın bedava oyunlarına nasıl sahip olacağız?

Peki haftanın bedava oyunlarına nasıl sahip olacağız?

Epic Games Store'un ana sayfasındaki 'ücretsiz oyunlar' kısmının altında yer alan oyunlarımızdan dilediğinize tılayın. Oyun sayfasındaki 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra açılacak yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilir, diğer oyun için de aynı adımları tekrarlayarak oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

Elinizi çabuk tutun!

Elinizi çabuk tutun!

25 Nisan saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunlarımız bir hafta boyunca böyle kalacaklar. 2 Mayıs Perşembe gününe kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklar ancak bu tarihleri kaçırırsanız oyunlar için ödeme yapmanız gerekecek.

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