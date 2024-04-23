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2024’te Oyunseverlerle Buluşacak 13 Yerli Bilgisayar Oyunu

2024’te Oyunseverlerle Buluşacak 13 Yerli Bilgisayar Oyunu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.04.2024 - 14:00

Türkiye’de oyun sektörü son yıllarda büyük bir hızla büyüyor. Mobil oyun firmalarımız yaptıkları atılım ile dünyada ses getirirken bilgisayar oyunları alanında da pek çok iddialı proje oyunseverlerle buluştu. Pek çok yeni oyun sahne ise almak için artık gün sayıyor. Bağımsız stüdyolar geliştirdikleri oyunlarla dünya standartlarında işler üretebildiklerini göstermiş durumda. 2024 yılında piyasaya çıkacak olan ve şimdiden oyunseverler arasında heyecan yaratmayı başarmış yerli bilgisayar oyunlarından 13 tanesini sizin için seçtik!

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1. Leila

1. Leila

Ubik Studios’un bu sene piyasaya çıkaracağı ilk oyunu Leila, kendiyle barışmaya çalışan orta yaşlı bir kadın hakkında hikaye odaklı bir deneyim. Zihnine yaptığımız bu yolculukta ona eşlik ederek kendi sesiyle anlattığı anıları, travmaları ve geçmiş hataları arasında yolculuk edecek, hikayeyle harmanlanmış bulmacaları çözerek Leila'nın yaşadığı deneyimleri çözümlemesine yardımcı olacaksınız. El çizimi 2d sanat tarzı ve geleneksel animasyon yöntemi, bu point&click kendini affetme yolculuğunda Leila’ya hayat verecek.

2. Emberbane

2. Emberbane

Hamlet Games’in 2024 yılında çıkarmaya hazırlandığı Emberbane, 2D Metroidvania türünde bir platform oyunu. İntikam ve onun getirdiği kargaşaya odaklanan bu hikayede tanrıların topraklarında dolaşırken dört elementin (ateş, su, toprak ve hava) gücünden yararlanacaksınız. Dört elementin hepsinde ustalaşmak ve becerilerinizi geliştirmek sizin elinizde. Benzersiz beceri kombinasyonlarıyla benzersiz bir güç açığa çıkararak oyun tarzınızı oluşturacak, yolculuğunuzda intikam almak için bu kombinasyonları büyülü nesnelerle destekleyeceksiniz.

3. Missiles Away

3. Missiles Away

Kızılejderha’nın geliştirdiği Missiles Away, Eylül 2023’de erken erişime açılmıştı. Oyunun 2024 yılında full sürüme çıkması bekleniyor. Missiles Away’de uzaylı bir güç sonu gelmeyen bir istila başlatırken, insanlık en karanlık saatiyle yüzleşiyor. Yetenekli bir pilot olarak güçlü bir saldırı helikopterinin kontrolüne geçecek ve hızlı tempolu, hareketli bir FPS deneyiminin bir parçası olacaksınız.

4. Andarin Weppes

4. Andarin Weppes

Andarin Weppes'te ilerleyen demans hastalığına sahip bir karakterin tecrübelerini yaşayacaksınız. Hastalığının sebep olduğu halüsinasyonlar ile gerçekliğin birbirine girdiği bölümlerde bulmacalar çözüp dedenin evini keşfedeceksiniz. Mötiv’in geliştirdiği Andarin Weppes’in bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

5. Re-Activated

5. Re-Activated

Combustible Melons’un geliştirdiği Re-Activated, seviyeleri geçmek için bir robotun hareket sistemini manipüle etmeniz gereken 2D bir bulmaca platform oyunu. Oyunda, robota yardım etmek için 'Minic' adlı küçük uçan robotu kontrol ediyorsunuz.

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6. Toy Shire

6. Toy Shire

Bluespy Studios’un geliştirdiği yeni oyunu Toy Shire, 2024’ün 3. çeyreğinde piyasaya çıkacak. Oyuncak askerlerle interaktif bir Tower Defense deneyimi yaşatmayı vadeden Toy Shire’da farklı odalarda farklı düşmanlarla savaşıp ve ailenizi korumaya çalışacaksınız! Bu strateji oyununda yeşil ordunla kendi bölgenizi savunurken düşman oyuncakların bölgesine saldıracaksınız. Amaç savunmanızı güçlendirip ve dünyayı kurtarmak!

7. Pight

7. Pight

Mindlabor’un yeni bulmaca oyunu Pight’ın 2024’te oyun severlerle buluşması bekleniyor. Pight, pistonları ve farklı blok türlerini kullanarak ışığı yakmaya çalışacağınız, Minecraft redstone sisteminden esinlenen minimalist bir bulmaca oyunu.

8. Death Relives

8. Death Relives

Nyctophile Studios’un oyunu Death Relives’te, hayata Aztek tanrısı Xipe Totec'ten kaçmaya çalışan bir gencin gözünden bakacaksınız. Death Relives, korku ve hayatta kalma mekanikleriyle dolu kaotik bir deneyim vadediyor.

9. Pile Up!

9. Pile Up!

Remoob’un 2023’te erken erişime açılan oyunu Pile Up!’ın 2024’te tam sürüm olarak oyun severlerin karşısına çıkması bekleniyor. Pile Up!; harikulade şehirler oluşturmak, alanını geliştirmek, nüfusunu artırmak ve yeni binalar ile adalar açmak için farklı özelliklere sahip ilginç binaları küçük bir adanın üstüne inşa ettiğin sakinleştirici bir strateji oyunu.

10. Clonizer

10. Clonizer

Juicy Plume’un 2024’te erken erişime çıkaracağını duyurduğu oyunu Clonizer’da altıgen tabanlı taktikler, roguelike deste yapmayla buluşuyor! Clonizer’ını kullanarak Kloni’ler üretecek, keşfedecek, bölgeleri kontrol edecek ve bina inşa edip aşırı zekice taktikler kullanarak şapşal uzaylılarla dövüşeceksiniz.

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11. Moon's Creed

11. Moon's Creed

Creedon Games’in bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlandığı oyunu Moon’s Creed, 2D bir kart oyunu. her oynanışta sizi yeni bir maceraya çağıracak olan Moon’s Creed’te farklı burç kombinasyonları, değişken ay fazları ve karma seçenekleriyle her oyun farklı bir yol izliyor.  Karma sistemi, Moons Creed'in ruhunu oluşturuyor. Seçimleriniz, oyunun akışını ve karşılaşacağınız etkinlikleri doğrudan etkileyecek.

12. Together in Between

12. Together in Between

Vellichor Games’in yakında piyasaya çıkması beklenen oyunu Together in Between, iki kişilik bir first person puzzle macera oyunu. Partnerinizle birlikte büyülü bir kitabın içerisine hapsoldunuz, aynı mekanda fakat farklı boyutlardasınız. Birlikte büyücünün zorlu engellerini aşıp, onu tekrardan görmeye çalışacaksınız. Amacınız birlikte puzzleları çözerek ilerlemek ve keşfetmek.

13. Untimely Hidden: Patara

13. Untimely Hidden: Patara

Ubik Studios’un Leila’nın ardından yayınlamayı düşündüğü ikinci oyunu Untimely Hidden: Patara da yine bu yıl içinde piyasaya sunulacak. Untimely Hidden: Patara, zamanda yolculuk temasını esprili bir şekilde işleyen bir gizli nesne oyunu. Ülkemizdeki antik kentleri ziyaret edecek bir seri olarak planlanan oyunun ilki Patara antik kentinde geçiyor. Untimely Hidden’da çalışkan ve naif bir Zaman Ajanı olan Jaxon’ın baş düşmanı Nova’ya karşı mücadelesinde ona yardım edecek ve şehri büyük bir karmaşadan kurtararak uzay-zaman sürekliliğinin korunmasına destek olacaksınız.

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