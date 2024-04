2024’te Oyunseverlerle Buluşacak 13 Yerli Bilgisayar Oyunu

Vellichor Games’in yakında piyasaya çıkması beklenen oyunu Together in Between, iki kişilik bir first person puzzle macera oyunu. Partnerinizle birlikte büyülü bir kitabın içerisine hapsoldunuz, aynı mekanda fakat farklı boyutlardasınız. Birlikte büyücünün zorlu engellerini aşıp, onu tekrardan görmeye çalışacaksınız. Amacınız birlikte puzzleları çözerek ilerlemek ve keşfetmek.