2024’te Oyunseverlerle Buluşacak 13 Yerli Bilgisayar Oyunu
2024’te Oyunseverlerle Buluşacak 13 Yerli Bilgisayar Oyunu
Türkiye’de oyun sektörü son yıllarda büyük bir hızla büyüyor. Mobil oyun firmalarımız yaptıkları atılım ile dünyada ses getirirken bilgisayar oyunları alanında da pek çok iddialı proje oyunseverlerle buluştu. Pek çok yeni oyun sahne ise almak için artık gün sayıyor. Bağımsız stüdyolar geliştirdikleri oyunlarla dünya standartlarında işler üretebildiklerini göstermiş durumda. 2024 yılında piyasaya çıkacak olan ve şimdiden oyunseverler arasında heyecan yaratmayı başarmış yerli bilgisayar oyunlarından 13 tanesini sizin için seçtik!
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1. Leila
2. Emberbane
3. Missiles Away
4. Andarin Weppes
5. Re-Activated
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6. Toy Shire
7. Pight
8. Death Relives
9. Pile Up!
10. Clonizer
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11. Moon's Creed
12. Together in Between
13. Untimely Hidden: Patara
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