2024’te Oyunseverlerle Buluşacak 13 Yerli Bilgisayar Oyunu

Ubik Studios’un Leila’nın ardından yayınlamayı düşündüğü ikinci oyunu Untimely Hidden: Patara da yine bu yıl içinde piyasaya sunulacak. Untimely Hidden: Patara, zamanda yolculuk temasını esprili bir şekilde işleyen bir gizli nesne oyunu. Ülkemizdeki antik kentleri ziyaret edecek bir seri olarak planlanan oyunun ilki Patara antik kentinde geçiyor. Untimely Hidden’da çalışkan ve naif bir Zaman Ajanı olan Jaxon’ın baş düşmanı Nova’ya karşı mücadelesinde ona yardım edecek ve şehri büyük bir karmaşadan kurtararak uzay-zaman sürekliliğinin korunmasına destek olacaksınız.