Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Esport
Astık Bayrakları! Elraenn ve Pique'nin Boğaz Manzaralı Yemeğinin Altından Yeni Takım Çıktı!

Astık Bayrakları! Elraenn ve Pique'nin Boğaz Manzaralı Yemeğinin Altından Yeni Takım Çıktı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 23:17

Sevilen yayıncı Tuğkan 'Elraenn' Gönültaş ve dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique İstanbul'da bir araya geldi. İkilinin buluşmasının altından ise hayranları oldukça heyecanlandıran yeni bir proje çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yakın zamanda yayınlarını Twitch'ten Kick'e taşıyan Elraenn'in eğlencenin gırla gittiği yayınlarını takip etmeseniz bile internetin bir yerlerinde kendisiyle karşılaşmamış olma ihtimaliniz zor.

Yakın zamanda yayınlarını Twitch'ten Kick'e taşıyan Elraenn'in eğlencenin gırla gittiği yayınlarını takip etmeseniz bile internetin bir yerlerinde kendisiyle karşılaşmamış olma ihtimaliniz zor.

Ülkemizin en popüler yayıncılarından olan Elraenn henüz yeni geçtiği Kick'te şimdiden 318 bin aboneyi geride bıraktı. Twitch'teki abone sayısı ise 4,6 milyon!

Kısacası bu dünyanın süper starı desek eksiğimizin kalmayacağı Elraenn dünyaca ünlü futbolcu Pique ile İstanbul'da bir araya gelince haliyle herkesi meraklandırdı.

Kısacası bu dünyanın süper starı desek eksiğimizin kalmayacağı Elraenn dünyaca ünlü futbolcu Pique ile İstanbul'da bir araya gelince haliyle herkesi meraklandırdı.

Bu anları ise Instagram hesabından 'Bir gün hiç unutmuyorum, Gerard'la bebekte laflıyoruz. Konumuz ikimizin de uzmanlık alanı futbol. Öyle bi toplantı yani' sözleriyle paylaştı.

Herkesi meraklandıran bu buluşmanın altından ise bir espor projesi çıktı!

Herkesi meraklandıran bu buluşmanın altından ise bir espor projesi çıktı!

Elraenn takımı Limon FC ile Kings World Cup'ta ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!

Elraenn takımı Limon FC ile Kings World Cup'ta ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!

Üstelik maharetinize güveniyorsanız takımda yer almak için sizin de şansınız var. Limon FC oyuncularını arıyor!

Gerard Pique tarafından kurulan Kings League'e bağlı Kings World Cup'ta hedef ise kupanın ilk şampiyonu olmak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın