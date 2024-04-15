Astık Bayrakları! Elraenn ve Pique'nin Boğaz Manzaralı Yemeğinin Altından Yeni Takım Çıktı!
Astık Bayrakları! Elraenn ve Pique'nin Boğaz Manzaralı Yemeğinin Altından Yeni Takım Çıktı!
Sevilen yayıncı Tuğkan 'Elraenn' Gönültaş ve dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique İstanbul'da bir araya geldi. İkilinin buluşmasının altından ise hayranları oldukça heyecanlandıran yeni bir proje çıktı.
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Yakın zamanda yayınlarını Twitch'ten Kick'e taşıyan Elraenn'in eğlencenin gırla gittiği yayınlarını takip etmeseniz bile internetin bir yerlerinde kendisiyle karşılaşmamış olma ihtimaliniz zor.
Kısacası bu dünyanın süper starı desek eksiğimizin kalmayacağı Elraenn dünyaca ünlü futbolcu Pique ile İstanbul'da bir araya gelince haliyle herkesi meraklandırdı.
Herkesi meraklandıran bu buluşmanın altından ise bir espor projesi çıktı!
Elraenn takımı Limon FC ile Kings World Cup'ta ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!
Gerard Pique tarafından kurulan Kings League'e bağlı Kings World Cup'ta hedef ise kupanın ilk şampiyonu olmak.
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