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Anime Kızlı Futbol Oyunundan Röportajda Kovalanmaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Anime Kızlı Futbol Oyunundan Röportajda Kovalanmaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.04.2024 - 16:22

Uzuuun bir bayram tatilini bugün itibariyle geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Çılgın bir pazartesi sendromundan önce gelin bayram haftasında oyuncular hangi oyunlar üzerinden mizahlarını konuşturmuşlar bir göz atalım. 👀

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1. Ya sanki amaç o ama?

1. Ya sanki amaç o ama?

Oyun: Euro Truck Simulator 2

2. Gol pozisyonunda kaledeki anime kızıyla karşı karşıya kalan bir Ronaldo düşünsenize?

2. Gol pozisyonunda kaledeki anime kızıyla karşı karşıya kalan bir Ronaldo düşünsenize?

Oyun: eFootball 2024

3. Böyle deyince ilk 148'ini bi' merak etmedik değil.

3. Böyle deyince ilk 148'ini bi' merak etmedik değil.

Oyun: Fallout 4

4. Ya belki de en baştan psikolojisi bozuktu, yoksa niye sokakta yatsın?

4. Ya belki de en baştan psikolojisi bozuktu, yoksa niye sokakta yatsın?

Oyun: RimWorld

5. Tam yorum yazarken aniden gelen o farkındalıkla kahrolmak...

5. Tam yorum yazarken aniden gelen o farkındalıkla kahrolmak...

Oyun: PUBG: Battlegrounds

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6. 6 atlımla krallık ordusunu kışkırttıktan sonra kestiğim racon:

6. 6 atlımla krallık ordusunu kışkırttıktan sonra kestiğim racon:

Oyun: Mount&Blade II: Bannerlord

7. Bilen bilir, bu oyunda müttefikleriniz hariç herkes 2. Dünya Savaşı gazisidir.

7. Bilen bilir, bu oyunda müttefikleriniz hariç herkes 2. Dünya Savaşı gazisidir.

Oyun: War Thunder

8. Her seçim dönemi öncesi Üsküdar meydanda sıradan bir gün.

8. Her seçim dönemi öncesi Üsküdar meydanda sıradan bir gün.

Oyun: Content Warning

9. Bu yorum bir edebi eser olsa Araba Sevdası olurdu.

9. Bu yorum bir edebi eser olsa Araba Sevdası olurdu.

Oyun: Forza Horizon 5

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

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