Anime Kızlı Futbol Oyunundan Röportajda Kovalanmaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Anime Kızlı Futbol Oyunundan Röportajda Kovalanmaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Uzuuun bir bayram tatilini bugün itibariyle geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Çılgın bir pazartesi sendromundan önce gelin bayram haftasında oyuncular hangi oyunlar üzerinden mizahlarını konuşturmuşlar bir göz atalım. 👀
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1. Ya sanki amaç o ama?
2. Gol pozisyonunda kaledeki anime kızıyla karşı karşıya kalan bir Ronaldo düşünsenize?
3. Böyle deyince ilk 148'ini bi' merak etmedik değil.
4. Ya belki de en baştan psikolojisi bozuktu, yoksa niye sokakta yatsın?
5. Tam yorum yazarken aniden gelen o farkındalıkla kahrolmak...
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6. 6 atlımla krallık ordusunu kışkırttıktan sonra kestiğim racon:
7. Bilen bilir, bu oyunda müttefikleriniz hariç herkes 2. Dünya Savaşı gazisidir.
8. Her seçim dönemi öncesi Üsküdar meydanda sıradan bir gün.
9. Bu yorum bir edebi eser olsa Araba Sevdası olurdu.
10. Haftaya görüşmek üzere!
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