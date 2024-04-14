Işıklı Mışıklı Sistemlere ve Odalara Tepki Olarak Doğmuş, Hepsi Birbirinden Garip Oyun Ortamları

RGB led ışıklar, her biri uzay istasyonu gibi görünen ortamlar ve elbette son model sistemler... İnternette karşımıza çıkan oyun ortamları genelde böyle olsa da bir de hayatın gerçekleri var! Kullanıcılar da kendi über gerçekçi oyun ortamlarını sergileyerek hepimizi bu buz gibi realiteyle tanıştırırken bir yandan da alıştığımızdan çok farklı oyun ortamlarıyla şaşırtıyorlar.

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