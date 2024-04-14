Işıklı Mışıklı Sistemlere ve Odalara Tepki Olarak Doğmuş, Hepsi Birbirinden Garip Oyun Ortamları
Işıklı Mışıklı Sistemlere ve Odalara Tepki Olarak Doğmuş, Hepsi Birbirinden Garip Oyun Ortamları
RGB led ışıklar, her biri uzay istasyonu gibi görünen ortamlar ve elbette son model sistemler... İnternette karşımıza çıkan oyun ortamları genelde böyle olsa da bir de hayatın gerçekleri var! Kullanıcılar da kendi über gerçekçi oyun ortamlarını sergileyerek hepimizi bu buz gibi realiteyle tanıştırırken bir yandan da alıştığımızdan çok farklı oyun ortamlarıyla şaşırtıyorlar.
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1. Şu tüplü monitör ve hepimizin evine bir dönem girmiş olan sandalye size de garip bir güven vermiyor mu? Çekmece olayı ise işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
2. Bu çekmece meselesi yaygın bir şey mi ya?
3. Linçlenmek istemem ama bana gayet rahatmış gibi göründü.
4. Orası garaj mı?
5. PC'nin yalnızca ayakta kullanılabilmesi şokunu atlattıktan sonra insan detaylarda kaybolmaya başlıyor. Örneğin kulaklık standını tutan tuğla bambaşka bir seviye.
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6. Belki de bir önceki oyuncu da ayakta oyun oynamıyordur?
7. Şu ortamda korku oyunu oynasam herhalde daha oyunu açarken korkudan ölürdüm.
8. Aaa, The Stanley Parable'daki oda değil mi bu?
9. Müthiş bir sistem topladıktan sonra RGB'li kasaya paranın yetmediğini anladığında:
10. Yarış oyunlarından tam performans almak isteyen biri galiba.
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11. Ütü masasının çok amaçlı kullanımına harika bir örnek.
12. Hadi diyelim imkanlar bu kadarına el vermiş, ama o yerdeki çöpler...
13. Kimse itiraz edemez, harika görünüyor.
14. Bu sahiden yorumsuz.
15. 😅
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