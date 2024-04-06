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Steam'de Beş Kuruş Vermeden Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Korku Oyunları

Steam'de Beş Kuruş Vermeden Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Korku Oyunları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.04.2024 - 10:46

Steam'in Türk Lirası desteğini kesip ülkemizde de dolara geçmesinin ardından haliyle farklı arayışlara düştük. İmdadımıza ise en çok bedava oyunlar yetişiyor. Gelin Steam'de yer alan oynaması tamamen ücretsiz en iyi korku oyunlarına birlikte bir göz atalım.

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1. Poppy Playtime

2. Cry of Fear

3. Dagon: by H. P. Lovecraft

4. Deceit

5. AfterHours

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6. Dark Deception

7. Doki Doki Literature Club!

8. SCP: Secret Laboratory

9. Lucid Dream

10. Ginkgo

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