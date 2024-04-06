Steam'de Beş Kuruş Vermeden Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Korku Oyunları

Steam'in Türk Lirası desteğini kesip ülkemizde de dolara geçmesinin ardından haliyle farklı arayışlara düştük. İmdadımıza ise en çok bedava oyunlar yetişiyor. Gelin Steam'de yer alan oynaması tamamen ücretsiz en iyi korku oyunlarına birlikte bir göz atalım.