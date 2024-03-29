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Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi Strateji Oyunları

Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi Strateji Oyunları

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 10:01

Strateji oyunlarını sevenler için harika bir liste var sırada. Şayet arkadaşlarınız ile birlikte vakit geçirmeyi seviyorsanız, o halde bu listedeki oyunlarla birlikte oldukça güzel dakikalar harcayabileceğiniz strateji oyunlarına merhaba deyin!

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1. Europa Universalis IV

1. Europa Universalis IV

Şimdiye kadar yapılmış en derin strateji oyunu olarak tanımlanan Europa Universalis IV, dünyayı bile fethedebileceğiniz bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle ordu yönetimi, kaynak durumları ve ülkedeki refahın işlenmesi bakımından en detaylı senaryo sizleri bekliyor olacak.

2. Victoria 3

2. Victoria 3

1836 ve 1936 tarihleri arasında geçen bir senaryo içerisinde yanınıza alacağınız bir arkadaşınız ile birlikte tarım ve sanayi alanlarında zirveye oturacak, halkınızın çıkarları için gün boyunca çalışacaksınız. Vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarını ve giderlerini de hesaba katarak oldukça eğlenceli dakikalar geçirebileceksiniz.

3. Crusader Kings III

3. Crusader Kings III

Entrikalar, savaşlar ve çok daha fazlası Crusader Kings III içerisinde sizleri bekliyor olacak. Arkadaşınız ile birlikte Orta Çağ semalarında destansı bir tarihsel yolculuğa çıkacaksınız. Kendi stratejinizi belirleyerek tarihe yön veren bir hükümdar olarak kitaplara geçebilirsiniz.

4. Old World

4. Old World

2022 yılında çıkan Old World, belki de bu liste içerisinde adı en az duyulmuş oyunların başında geliyor. Kendi hanedanlığınızı kuracağınız ve destansı savaşlar yaparak topraklarınıza toprak katacağınız bu yapımı aynı zamanda arkadaşlarınız ile birlikte de oynayabiliyorsunuz.

5. Sid Meier’s Civilization VI

5. Sid Meier’s Civilization VI

Zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek için ise Sid Meier’s Civilization VI'ya göz atmanız gerekiyor. Kuracağınız imparatorluğu yüceltmek, adeta zamanla yarışmak ve diğer toprakları ele geçirerek sınırlarınızı genişletmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

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6. Stellaris

6. Stellaris

Hep Orta Çağ, hep kılıç kalkan görüyoruz diyenler bu oyun size geliyor. Muhteşem bir galaksiyi ayaklarınızın altına seren Stellaris ile tanışma vaktiniz geldi demektir. Şaşırtıcı büyüklükte olan bir galaksi içerisinde kuracağınız imparatorluğu diğer kolonilere karşı savunacak ve yücelteceksiniz.

7. Total War: Warhammer III

7. Total War: Warhammer III

Kaos diyarına adım atacak ve sürecin getireceği zorlu koşullardan sağ çıkmaya çalışacaksınız. Arkadaşlarınızı toplayarak seçeceğiniz imparatorluk kuvvetleriyle birlikte destansı savaşlara katılacak, iblisleri fethedecek ve harika bir deneyim elde edeceksiniz.

8. Hearts of Iron IV

8. Hearts of Iron IV

2. Dünya Savaşına gitmek ve tarihin seyrini değiştirmek istemez miydiniz? Hearts of Iron IV içerisinde arkadaşlarınız ile birlikte ittifaklar kurabilir ve bu büyük savaşın nasıl bir yöne evrileceğini seçebilirsiniz.

9. Total War: Three Kingdoms

9. Total War: Three Kingdoms

Total War serisinden pek fazla bahsetmeye gerek yok ancak bu sefer Antik Çin uygarlıkları arasında yaşanan tarihsel olayların ele alındığı bir döneme ışınlanacaksınız. İmparatorluk kurmak ve onu yönetmek sandığınızdan daha zor olacak. İsterseniz arkadaşlarınız ile birlikte gerçek tarihsel çatışmaların yer aldığı senaryoları da oynayabiliyorsunuz.

10. Total War: Atilla

10. Total War: Atilla

Sıra tabanlı stratejiyi gerçek zamanlı taktikler ile birleştiren Atilla, gözünü Roma topraklarına dikmiş bir hükümdarı canlandırmanın en iyi yollarından birisi. Ancak iş arkadaşlar ile birlikte oynamaya geldiği zaman ise oldukça rekabetçi ve zorlayıcı seçenekleri barındırmasıyla da ünlenmiş durumda.

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