Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi Strateji Oyunları
Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi Strateji Oyunları
Strateji oyunlarını sevenler için harika bir liste var sırada. Şayet arkadaşlarınız ile birlikte vakit geçirmeyi seviyorsanız, o halde bu listedeki oyunlarla birlikte oldukça güzel dakikalar harcayabileceğiniz strateji oyunlarına merhaba deyin!
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1. Europa Universalis IV
2. Victoria 3
3. Crusader Kings III
4. Old World
5. Sid Meier’s Civilization VI
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6. Stellaris
7. Total War: Warhammer III
8. Hearts of Iron IV
9. Total War: Three Kingdoms
10. Total War: Atilla
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