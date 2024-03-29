Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi Strateji Oyunları

2022 yılında çıkan Old World, belki de bu liste içerisinde adı en az duyulmuş oyunların başında geliyor. Kendi hanedanlığınızı kuracağınız ve destansı savaşlar yaparak topraklarınıza toprak katacağınız bu yapımı aynı zamanda arkadaşlarınız ile birlikte de oynayabiliyorsunuz.