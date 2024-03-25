Legend of Zelda Filminin Yönetmeninden Filme Dair Umut Veren Açıklamalar Geldi

Üstelik elimizde bu kez eski örneklerine göre çok daha ayakları yere basan ve özüne sadık işler var. Pek çok ünlü seri dizi veya film olarak karşımıza çıkmaya başlamışken bir o kadarı da sırada. Bunlardan biri ise oyun dünyasının en köklü serilerinden olan The Legend of Zelda.