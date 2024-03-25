Legend of Zelda Filminin Yönetmeninden Filme Dair Umut Veren Açıklamalar Geldi
Legend of Zelda Filminin Yönetmeninden Filme Dair Umut Veren Açıklamalar Geldi
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Oyun uyarlamaları yeniden dizi ve film sektörünü ele geçirmeye başladı desek yeridir.
The Legend of Zelda filminin yönetmeni Wes Ball merakla beklenen filme dair açıklamalarda bulundu.
Projenin emanet edildiği Ball filme karşı tutkusunu "o dünyada yaşamak istiyorum" diyerek dile getirdi.
Peki oyuncuların merakla bekledikleri Zelda filmi ne zaman çıkacak?
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