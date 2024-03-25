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Legend of Zelda Filminin Yönetmeninden Filme Dair Umut Veren Açıklamalar Geldi

Legend of Zelda Filminin Yönetmeninden Filme Dair Umut Veren Açıklamalar Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.03.2024 - 21:15

Oyun uyarlamaları yeniden beyaz perdeyi ele geçirmeye başlamışken The Legend of Zelda'yı sinemaya uyarlamaya hazırlanan yönetmen Wes Ball'dan filme dair umutları kuvvetlendiren açıklamalar geldi.

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Oyun uyarlamaları yeniden dizi ve film sektörünü ele geçirmeye başladı desek yeridir.

Oyun uyarlamaları yeniden dizi ve film sektörünü ele geçirmeye başladı desek yeridir.

Üstelik elimizde bu kez eski örneklerine göre çok daha ayakları yere basan ve özüne sadık işler var. Pek çok ünlü seri dizi veya film olarak karşımıza çıkmaya başlamışken bir o kadarı da sırada. Bunlardan biri ise oyun dünyasının en köklü serilerinden olan The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda filminin yönetmeni Wes Ball merakla beklenen filme dair açıklamalarda bulundu.

The Legend of Zelda filminin yönetmeni Wes Ball merakla beklenen filme dair açıklamalarda bulundu.

Total Film'e konuşan ABD'li yönetmen projeye dair 'Uzun zamandır bir Zelda filminin ne kadar harika olacağını düşünüyordum. İnsanların en büyük arzularını yerine getirmek istiyorum. Bu serinin insanlar için önemli olduğunu biliyorum ve bunun ciddi bir film olmasını istiyorum. İnsanlara bir kaçış sağlayabilecek gerçek bir film.' ifadelerini kullandı

Projenin emanet edildiği Ball filme karşı tutkusunu "o dünyada yaşamak istiyorum" diyerek dile getirdi.

Projenin emanet edildiği Ball filme karşı tutkusunu "o dünyada yaşamak istiyorum" diyerek dile getirdi.

Daha öncesinde Maze Runner serisinin de yönetmen koltuğunda oturmuş olan Wes Ball ayrıca daha öncesinde verdiği bir röportajda yaratacağı The Legend of Zelda evreni için Miyazaki'nin çalışmalarından da esinlendiğini dile getirmişti.

Peki oyuncuların merakla bekledikleri Zelda filmi ne zaman çıkacak?

Peki oyuncuların merakla bekledikleri Zelda filmi ne zaman çıkacak?

Neredeyse 40 yılı deviren ve toplamda 150 milyondan fazla satmayı başarmış olan serinin film uyarlaması için çalışmalar henüz çok erken seviyelerde. Nintendo ve Sony Pictures Entertainment işbirliği ile vizyona girecek olan film için elimizde henüz bir vizyon tarihi yok.

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