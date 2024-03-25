Efsane Albümleri PS1 Estetiği ile Yorumlayan Sanatçının Çalışmalarını Görmelisiniz

Şimdilerde gerçeğinden ayırmanın neredeyse imkansız olduğu grafikler görsek de oyun dünyasında PlayStation 1 ve o grafik tarzının yeri hep bi' ayrıydı. Sanatçı Yasin Arıbuğa da Türk müzik tarihinin unutulmayan albümlerini PS1 tarzında yeniden yorumladığı çalışmaları ile ortaya hayran olunası işler koymuş.

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