Efsane Albümleri PS1 Estetiği ile Yorumlayan Sanatçının Çalışmalarını Görmelisiniz
Efsane Albümleri PS1 Estetiği ile Yorumlayan Sanatçının Çalışmalarını Görmelisiniz
Şimdilerde gerçeğinden ayırmanın neredeyse imkansız olduğu grafikler görsek de oyun dünyasında PlayStation 1 ve o grafik tarzının yeri hep bi' ayrıydı. Sanatçı Yasin Arıbuğa da Türk müzik tarihinin unutulmayan albümlerini PS1 tarzında yeniden yorumladığı çalışmaları ile ortaya hayran olunası işler koymuş.
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Gülşen bu haliyle tam bir GTA kapak kızı gibi olmamış mı? 😍
Aleyna Tilki ise gerçek bir PlayStation 1 oyunu karakteri olsa sırıtmazmış.
Alizade'nin o gelinlikli ikonik pozu ise bu estetiğe cuk oturmuş. 😅
Mabel Matiz ve Mert Demir Tommy Vercetti ve Lance Vance havasını yakalamış.
Güneş'in konuk olduğu böyle bir PS1 oyunu görsek hiç düşünmeden alırdık galiba.
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Berkcan Güven'in bu tarzıyla konuk olacağı oyun serisi ne olurdu acaba? 😅
Bu albüm bir oyun olsa ve her bölüm albümdeki şarkılardan oluşsa, karakterlerimiz de elbette Mor ve Ötesi üyeleri olacak. Var bi' hayalimiz...
Ajda Pekkan sahiden her döneme bir şekilde damgasını vurabilecek bir ikon. 😍
Bugün güne PS1 estetiğine sahip bir Zeynep Bastık görerek başlayacağınız hiç aklınıza gelmemişti değil mi? 😂
Edis de 2000'lerin başına, hem de sanal aleme ışınlanırken karizmasından hiçbir şey kaybetmeyenlerden.
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