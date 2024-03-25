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Efsane Albümleri PS1 Estetiği ile Yorumlayan Sanatçının Çalışmalarını Görmelisiniz

Efsane Albümleri PS1 Estetiği ile Yorumlayan Sanatçının Çalışmalarını Görmelisiniz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.03.2024 - 19:03

Şimdilerde gerçeğinden ayırmanın neredeyse imkansız olduğu grafikler görsek de oyun dünyasında PlayStation 1 ve o grafik tarzının yeri hep bi' ayrıydı. Sanatçı Yasin Arıbuğa da Türk müzik tarihinin unutulmayan albümlerini PS1 tarzında yeniden yorumladığı çalışmaları ile ortaya hayran olunası işler koymuş.

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Peki siz PS1 dönemi estetiği ile oluşturulmuş bu albüm kapaklarından en çok hangisini beğendiniz veya bunlara neleri eklemek isterdiniz? Buyurun yorumlara!

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