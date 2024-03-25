Valorant'ın Yeni Ajanı Clove'un Tüm Yetenekleri: Bu Ajan Ölmüyor!
Valorant'ın Yeni Ajanı Clove'un Tüm Yetenekleri: Bu Ajan Ölmüyor!
Valorant ajan havuzunu büyütmeye ve farklı yeteneklere sahip karakterlere oyunu çeşitlendirmeye devam ederken şimdilik son ajanımız ise İskoçya'dan gelen ve benzersiz yeteneklere sahip olan Clove.
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Valorant'ın şimdilik son ajanı olan Clove ile harika bir sinematik eşliğinde tanıştık.
Katakulli (E)
İşgüzar (Q)
Dinçleştirici Özüt (C)
Daha Ölmedik (X / Ulti)
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Peki Clove oyuna ne zaman eklenecek?
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