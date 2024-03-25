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Valorant'ın Yeni Ajanı Clove'un Tüm Yetenekleri: Bu Ajan Ölmüyor!

Valorant'ın Yeni Ajanı Clove'un Tüm Yetenekleri: Bu Ajan Ölmüyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.03.2024 - 18:35

Valorant ajan havuzunu büyütmeye ve farklı yeteneklere sahip karakterlere oyunu çeşitlendirmeye devam ederken şimdilik son ajanımız ise İskoçya'dan gelen ve benzersiz yeteneklere sahip olan Clove.

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Valorant'ın şimdilik son ajanı olan Clove ile harika bir sinematik eşliğinde tanıştık.

Katakulli (E)

İşgüzar (Q)

Dinçleştirici Özüt (C)

Daha Ölmedik (X / Ulti)

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Peki Clove oyuna ne zaman eklenecek?

Peki Clove oyuna ne zaman eklenecek?

Yetenekleri ile oyuncuları şimdiden heyecanlandıran ve oyunu değiştirmeye aday karakterimiz Clove'a Bölüm 8 Kısım 2 çıktığında, yani 27 Mart tarihinde kavuşacağız.

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