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Silah Aksiyonu ve Yakın Dövüşü Birleştiren Spine İçin Oynanış Videosu Yayınlandı

Silah Aksiyonu ve Yakın Dövüşü Birleştiren Spine İçin Oynanış Videosu Yayınlandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.03.2024 - 16:53

Yakın dövüş ve silah aksiyonunu akıcı bir şekilde bir araya getiren Spine için yayınlanan oynanış videosu oyuncuların beklentilerini arttırmayı başardı.

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Spine bizleri cyberpunk bir evrene götürüyor.

Spine bizleri cyberpunk bir evrene götürüyor.

Nekki tarafından geliştirilen Spine ilk olarak yarattığı evren ve grafikleri ile görenleri etkilemeyi başarıyor. Gun-fu tarzı bir oynanışı benimseye Spine esas olarak ise tam da bununla öne çıkıyor.

Spine için yayınlanan ilk oynanış videosu olumlu eleştiriler kapmayı başardı.

Spine Unreal Engine 5'in gücünü arkasına alıyor.

Spine Unreal Engine 5'in gücünü arkasına alıyor.

Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen ve oynanış videosunda ortaya göz alıcı bir görsellik koyan Spine aynı zamanda geliştirici ekip Nekki'ye ait ve tescilli aksiyon motoru Cascadeur'dan da faydalanıyor.

Peki oyuncuları heyecanlandırmayı başaran Spine ne zaman çıkacak?

Peki oyuncuları heyecanlandırmayı başaran Spine ne zaman çıkacak?

Henüz geliştirilme aşamasında olan ve oynanış videosuna da taze kavuştuğumuz Spine için elimizde bir çıkış tarihi yok. Oyun hazır olduğunda Xbox Series X/S, PC ve PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek.

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