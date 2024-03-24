Dragon's Dogma 2 Kullanıcı İncelemelerinde Çakıldı: Oyuncular Yerden Yere Vurdu

Oyunda hızlı seyahat yapmak veya karakterin görünümünü değiştirebilmek gibi en temel şeylerin dahi gerçek para ile satıldığını gören oyuncular haliyle isyanda. Oyunun 'çoğunlukla olumsuz' olarak başlayan Steam kullanıcı incelemeleri ise en azından yavaş yavaş 'karışık' seviyesine ilerleyebilmiş durumda. Bu noktada bir parantez de açmak lazım zira bahsettiğimiz mikro ödeme yapılan şeyler oyun içerisinde ilerledikçe de elde edilebiliyorlar. Yani bunlar yalnızca gerçek parayla erişilebiliyor demek yanlış olur.