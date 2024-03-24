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Dragon's Dogma 2 Kullanıcı İncelemelerinde Çakıldı: Oyuncular Yerden Yere Vurdu

Dragon's Dogma 2 Kullanıcı İncelemelerinde Çakıldı: Oyuncular Yerden Yere Vurdu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.03.2024 - 15:02

Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Dragon's Dogma 2 nihayet çıktı ancak neredeyse çıkar çıkmaz oyuncular tarafından topa tutuldu. Tüm bunların sebebi ise büyük oranda mikro ödemeler.

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Oyuncuların merakla bekledikleri Dragon's Dogma 2 nihayet çıktı ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

Oyuncuların merakla bekledikleri Dragon's Dogma 2 nihayet çıktı ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

Capcom tarafından geliştirilen ve RPG açlığımızı gidermeye aday Dragon's Dogma 2 ön sipariş aşamasında dahi Steam'in çok satanlar listesini alt üst etmeyi başarmıştı. Ancak oyun çıktıktan sonra işler oyun için olumsuz manada değişti.

Esasen oyunun eleştirmenlerden gelen ilk incelemeleri unut vadediyordu.

Dragon's Dogma 2'nin mikro ödemeleri oyuncuları şimdiden bezdirdi.

Dragon's Dogma 2'nin mikro ödemeleri oyuncuları şimdiden bezdirdi.

Oyunda hızlı seyahat yapmak veya karakterin görünümünü değiştirebilmek gibi en temel şeylerin dahi gerçek para ile satıldığını gören oyuncular haliyle isyanda. Oyunun 'çoğunlukla olumsuz' olarak başlayan Steam kullanıcı incelemeleri ise en azından yavaş yavaş 'karışık' seviyesine ilerleyebilmiş durumda. Bu noktada bir parantez de açmak lazım zira bahsettiğimiz mikro ödeme yapılan şeyler oyun içerisinde ilerledikçe de elde edilebiliyorlar. Yani bunlar yalnızca gerçek parayla erişilebiliyor demek yanlış olur.

Oyunun yerden yere vurulduğu bir diğer konu ise optimizasyon.

Oyunun yerden yere vurulduğu bir diğer konu ise optimizasyon.

Yorumlarda pek çok oyuncu istenen sistem gereksinimlerini karşıladıkları halde oyunda takılmalar ve donmalarla karşılaştıklarını dile getirirlerken bu problemler karşı çıkanlar olsa da hayli yaygın görünüyor. Dragon's Dogma 2'nin bu problemli çıkışı sosyal medyada ve oyuncu toplulukları arasında da gündem olmuşken Capcom konuyu nasıl toparlayacak hep birlikte göreceğiz.

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