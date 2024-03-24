Dragon's Dogma 2 Kullanıcı İncelemelerinde Çakıldı: Oyuncular Yerden Yere Vurdu
Dragon's Dogma 2 Kullanıcı İncelemelerinde Çakıldı: Oyuncular Yerden Yere Vurdu
Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Dragon's Dogma 2 nihayet çıktı ancak neredeyse çıkar çıkmaz oyuncular tarafından topa tutuldu. Tüm bunların sebebi ise büyük oranda mikro ödemeler.
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Oyuncuların merakla bekledikleri Dragon's Dogma 2 nihayet çıktı ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi.
Dragon's Dogma 2'nin mikro ödemeleri oyuncuları şimdiden bezdirdi.
Oyunun yerden yere vurulduğu bir diğer konu ise optimizasyon.
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