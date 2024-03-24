Yunan Tanrısının Hanımcılığından Dertli Teknik Direktöre Haftanın En Komik Steam Yorumları
Yunan Tanrısının Hanımcılığından Dertli Teknik Direktöre Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular yine formunda! Haftanın en komik Steam yorumları arasında gelin birlikte bir gezintiye çıkalım.
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Koskoca savaş tanrısı Kratos bile karısının son isteği için neler yaptı. Belki bir ipucu olur.
Sonuçta oyun ya, ya gerçek hayatta da böyle olsaydı?
Neyse ki oyunda dahi geçilmiyor. 😎
Oyun bir yumurtaya tıklamaktan ibaret ama insanı kendi içinde çıkarttığı yolculukta buralara da getirebiliyor.
Düşenin ve dertlinin dostu FC 24, sadece 69,99 dolar.
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Garibanın yüzü güler mi?
Adamların kafasının üstünde her gün ejderha uçuyor, öncelikleri farklı olabilir.
Elinde kopmuş kolla gelen adamdan dayak yedikten sonra konuyu bi' içselleştirmişler gibi.
Bu patron milletini her türlü yakmak lazım.
Haftaya görüşmek üzere!
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