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Yunan Tanrısının Hanımcılığından Dertli Teknik Direktöre Haftanın En Komik Steam Yorumları

Yunan Tanrısının Hanımcılığından Dertli Teknik Direktöre Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.03.2024 - 11:16

Oyuncular yine formunda! Haftanın en komik Steam yorumları arasında gelin birlikte bir gezintiye çıkalım.

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Koskoca savaş tanrısı Kratos bile karısının son isteği için neler yaptı. Belki bir ipucu olur.

Koskoca savaş tanrısı Kratos bile karısının son isteği için neler yaptı. Belki bir ipucu olur.

Oyun: God of War

Sonuçta oyun ya, ya gerçek hayatta da böyle olsaydı?

Sonuçta oyun ya, ya gerçek hayatta da böyle olsaydı?

Oyun: Supermarket Simulator

Neyse ki oyunda dahi geçilmiyor. 😎

Neyse ki oyunda dahi geçilmiyor. 😎

Oyun: Battlefield 1

Oyun bir yumurtaya tıklamaktan ibaret ama insanı kendi içinde çıkarttığı yolculukta buralara da getirebiliyor.

Oyun bir yumurtaya tıklamaktan ibaret ama insanı kendi içinde çıkarttığı yolculukta buralara da getirebiliyor.

Oyun: Egg

Düşenin ve dertlinin dostu FC 24, sadece 69,99 dolar.

Düşenin ve dertlinin dostu FC 24, sadece 69,99 dolar.

Oyun: EA Sports FC 24

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Garibanın yüzü güler mi?

Garibanın yüzü güler mi?

Oyun: War Thunder

Adamların kafasının üstünde her gün ejderha uçuyor, öncelikleri farklı olabilir.

Adamların kafasının üstünde her gün ejderha uçuyor, öncelikleri farklı olabilir.

Oyun: Dragon's Dogma 2

Elinde kopmuş kolla gelen adamdan dayak yedikten sonra konuyu bi' içselleştirmişler gibi.

Elinde kopmuş kolla gelen adamdan dayak yedikten sonra konuyu bi' içselleştirmişler gibi.

Oyun: The Forest 2

Bu patron milletini her türlü yakmak lazım.

Bu patron milletini her türlü yakmak lazım.

Oyun: Football Manager 2

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Poppy Playtime

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War Thunder: Ahahah ya sıkmaya başlıyorsun silah tutukluk yapıyor kanatlarını koparıyorlar ve hemen düşürmüyorlar etrafında dönüyor keyif alıyor p*çler 🥹🥹 Ul... Devamını Gör