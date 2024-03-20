League of Legends Evreninde Geçecek MMO Oyunundan Kötü Haberler Geldi

Yalnızca Runneterra gibi giydirilmiş bir standart bir MMO oyununun evrene haksızlık olacağını fark ettiklerini belirten Merrill projenin hakkını gerçekten vermek istediklerini ve yüksek beklentileri karşılamak için çok daha büyük bir şey yapmaya karar verdiklerini belirtti.