League of Legends Evreninde Geçecek MMO Oyunundan Kötü Haberler Geldi
League of Legends Evreninde Geçecek MMO Oyunundan Kötü Haberler Geldi
Oyuncuların uzunca bir süredir yeni haberler almayı bekledikleri, Riot Games imzası taşıyacak olan ve bizleri League of Legends evrenine götürecek olan MMO oyunundan bazı tatsız haberler var.
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Riot Games bir MMO oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurduğunda takvimler 2020 yılını gösteriyordu.
Oyunun ilk duyurusunun üzerinden yıllar geçmişken Riot Games'in kurucu ortaklarından Marc Merrill iyi haberler duymak için bekleyen oyuncuları hayli üzecek bazı açıklamalarda bulundu.
Merrill'ın açıklamalarına göre Riot Games MMO projesini en baştan ele alacak.
Sıfırlama ile birlikte proje uzun sürecek bir sessizliğe gömülecek. Kısacası bırakın oyunun çıkışını, yeni haberler almak için dahi epeyce beklememiz gerekecek.
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