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League of Legends Evreninde Geçecek MMO Oyunundan Kötü Haberler Geldi

League of Legends Evreninde Geçecek MMO Oyunundan Kötü Haberler Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 22:00

Oyuncuların uzunca bir süredir yeni haberler almayı bekledikleri, Riot Games imzası taşıyacak olan ve bizleri League of Legends evrenine götürecek olan MMO oyunundan bazı tatsız haberler var.

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Riot Games bir MMO oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurduğunda takvimler 2020 yılını gösteriyordu.

Riot Games bir MMO oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurduğunda takvimler 2020 yılını gösteriyordu.

League of Legends ile oyun dünyasında taşları yerinden oynatan, ardından ise ilmek ilmek koskoca bir evren inşa eden Riot Games'in bizleri Runneterra'ya götürecek bir MMO üzerinde çalıştığı bilgisi elbette oyuncuları hayli heyecanlandırmıştı.

Oyunun ilk duyurusunun üzerinden yıllar geçmişken Riot Games'in kurucu ortaklarından Marc Merrill iyi haberler duymak için bekleyen oyuncuları hayli üzecek bazı açıklamalarda bulundu.

Oyunun ilk duyurusunun üzerinden yıllar geçmişken Riot Games'in kurucu ortaklarından Marc Merrill iyi haberler duymak için bekleyen oyuncuları hayli üzecek bazı açıklamalarda bulundu.
twitter.com

Pek çok oyuncunun MMO projesi hakkında yeni şeyler duymaya aç olduklarını bildiklerini belirten Merrill tüm destekleri ve sabırları için oyunculara teşekkür ederken kötü haberlere geçmeden önce ise proje üzerinde hala çalıştıklarını belirtti.

Merrill'ın açıklamalarına göre Riot Games MMO projesini en baştan ele alacak.

Merrill'ın açıklamalarına göre Riot Games MMO projesini en baştan ele alacak.

Yalnızca Runneterra gibi giydirilmiş bir standart bir MMO oyununun evrene haksızlık olacağını fark ettiklerini belirten Merrill projenin hakkını gerçekten vermek istediklerini ve yüksek beklentileri karşılamak için çok daha büyük bir şey yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Sıfırlama ile birlikte proje uzun sürecek bir sessizliğe gömülecek. Kısacası bırakın oyunun çıkışını, yeni haberler almak için dahi epeyce beklememiz gerekecek.

Sıfırlama ile birlikte proje uzun sürecek bir sessizliğe gömülecek. Kısacası bırakın oyunun çıkışını, yeni haberler almak için dahi epeyce beklememiz gerekecek.

Bu sessizlik sürecinin ekibin oyuna odaklanabilmesi için gerekli olduğundan bahseden Merrill sabırları için oyunculara teşekkür ederken iddialı bir oyunla geri döneceklerinin de mesajını verdi.

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