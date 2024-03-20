Steam'de Haftanın En Çok Satanları: İndirim Döneminin Yıldız Oyunları
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: İndirim Döneminin Yıldız Oyunları
Steam'in en büyük indirim dönemlerinden olan İlkbahar İndirimleri tam gaz devam ederken tüm dünyadaki oyuncular kütüphanelerini hangi oyunlarla doldurmuşlar gelin bir göz atalım.
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1. Counter-Strike 2 bu hafta birinciliği kapmayı başardı.
2. Helldivers 2 bir sıra gerilese de popülerliğinden pek bir şey kaybetmiş değil.
3. Henüz ön sipariş aşamasındaki Dragon's Dogma 2 şimdiden ilk üçte yer bulmayı başardı.
4. Steam Deck satışları Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
5. Battle royale bayrağı bu hafta PUBG: Battlegrounds'a emanet.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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