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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: İndirim Döneminin Yıldız Oyunları

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: İndirim Döneminin Yıldız Oyunları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 20:02

Steam'in en büyük indirim dönemlerinden olan İlkbahar İndirimleri tam gaz devam ederken tüm dünyadaki oyuncular kütüphanelerini hangi oyunlarla doldurmuşlar gelin bir göz atalım.

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1. Counter-Strike 2 bu hafta birinciliği kapmayı başardı.

1. Counter-Strike 2 bu hafta birinciliği kapmayı başardı.

2024 oyunlar açısından epey hızlı başladı. Liderliğin gediklisi Counter-Strike 2'de kendisini birincilikten eden hit oyunlar karşısında biraz bocalasa da bu hafta bir sıralık yükselişle yeniden birinciliği ele geçirmeyi başardı.

2. Helldivers 2 bir sıra gerilese de popülerliğinden pek bir şey kaybetmiş değil.

2. Helldivers 2 bir sıra gerilese de popülerliğinden pek bir şey kaybetmiş değil.

Galaksinin dört köşesine barış ve demokrası dağıttığımız Helldivers 2 liderlik koltuğunu terk etse de pek de gerilere düşmedi. Yalnızca PlayStation 5 ve PC için çıkan oyunumuz müthiş bir başarıya imza atarak geliştiricilerinin dahi beklentilerini aşmayı başardı.

3. Henüz ön sipariş aşamasındaki Dragon's Dogma 2 şimdiden ilk üçte yer bulmayı başardı.

3. Henüz ön sipariş aşamasındaki Dragon's Dogma 2 şimdiden ilk üçte yer bulmayı başardı.

Görünüşe göre 2024'te müthiş bir oyun yılı olan 2023'ten hiç de geri kalmayacak zira daha yılın üçüncü ayındayken dahi pek çok harika oyun gördük. Oyunculara özledikleri RPG deneyimini sunmayı vadeden Dragon's Dogma 2 gümbür gümbür geldiğini ön sipariş aşamasında ilk üç içinde yer bularak kanıtlıyor.

4. Steam Deck satışları Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

4. Steam Deck satışları Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Steam kütüphanesindeki oyunları oynatabilen bir el bilgisayarı olarak tanımlayabileceğimiz Steam Deck hala pek çok oyuncunun hayallerini süslüyor. Yakın zamanda OLED modeline de kavuştuğumuz cihaz Steam'in çok satanları arasında bu hafta dördüncü sırada.

5. Battle royale bayrağı bu hafta PUBG: Battlegrounds'a emanet.

5. Battle royale bayrağı bu hafta PUBG: Battlegrounds'a emanet.

Oynaması tamamen ücretsiz olan battle royale oyunu bir sıralık düşüşte olsa da yine de ilk beş içerisinde kalmayı başardı. Kendi türündeki diğer hiçbir oyun bu hafta listeye giremezken PUBG ise popülerliğini koruyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege

  • Baldur's Gate 3

  • Dead by Daylight

  • Cyberpunk 2077

  • EA Sports FC 24

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