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Oyuncular Dragon's Dogma 2'nin Karakter Oluşturma Ekranını Sayesinde Yaratıcılığını Konuşturuyor!

Oyuncular Dragon's Dogma 2'nin Karakter Oluşturma Ekranını Sayesinde Yaratıcılığını Konuşturuyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 19:14

Dragon's Dogma 2'nin karakter oluşturma ekranı geçtiğimiz günlerde oyunculara açıldı. Oldukça detaylı özelleştirme seçeneğinin olduğu bu ekranda da oyuncular, birçok yıldızı oyuna aktardı.

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1. Güvenebileceğiniz tek kişi.

1. Güvenebileceğiniz tek kişi.

Bir Reddit kullanıcısı, FromSoftware oyunlarından tanıdığımız Patches karakterini oyuna aktarmayı başarmış. Sonuna kadar güvenebileceğiniz bir yol arkadaşı isterseniz, Patches en iyi seçeneklerinizden biri olacaktır.

2. Aragorn ve Legolas bu oyun için mükemmel bir ikili olabilir.

2. Aragorn ve Legolas bu oyun için mükemmel bir ikili olabilir.

Yüzüklerin efendisinden tanıdığımız Aragorn, Ejderhalara hükmetmek için Dragon's Dogma evrenine dalıyor. Yanına Legolası'da alırsa tadından yenmez bir oyun deneyimi ortaya çıkabilir.

3. Zelda efsanesi devam ediyor.

3. Zelda efsanesi devam ediyor.

Legend of Zelda serisinin baş kahramanları Link ve Zelda da bu oyunda kendine yer bulmuş. Karakter oluşturma ekranını sonuna kadar kullanmayı başaran oyuncu, bu iki efsaneyi oldukça detaylı bir şekilde oyuna aktarmayı başarmış.

4. Film yıldızları da burada.

4. Film yıldızları da burada.

Güzelliğinin yanı sıra oynadığı filmlerle de aklımıza kazınan Scarlet Johansson, Dragons Dogma 2'de kendine yer bulmayı başarmış. Oynadığı roller göz önüne alındığında her türlü oynanış tarzına uyum sağlayacaktır.

5. Beşinci günün şafağında ejderhalara dikkat edin.

5. Beşinci günün şafağında ejderhalara dikkat edin.

Dragon's Dogma 2'de yeniden oluşturulan bir diğer Yüzüklerin Efendisi karakteri de Gandalf. Büyücü sınıfı oynamak isteyen filmin hayranları, Gandalf karakterini kendi oyunlarında oluşturarak fantazilerini gerçekleştirebilir.

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6. Ejderhaların annesi.

6. Ejderhaların annesi.

Game of Thrones serisinin ikonik karakterlerinden olan Daenerys Targaryen da yıldızlar havuzunda kendine yer bulmuş. Oyunun temasını göz önüne aldığımızda bu seçim oldukça mantıklı olmuş.

7. Müzik ruhun gıdasıdır.

7. Müzik ruhun gıdasıdır.

Karakter oluşturma ekranını verimli bir şekilde kullanmak isteyen müzik hayranları da boş durmamış tabii. Müzik dünyasının ikonik ismi Fredie Mercury ile Dragon's Dogma 2'de ejderha avına çıkmak oldukça keyifli bir deneyim sunacaktır.

8. Farklı evren, aynı dava.

8. Farklı evren, aynı dava.

Canavar avcısı Geralt, bu sefer farklı bir evrende karşımıza çıkıyor, tabii mücadelesi yine aynı. Canavar avlama konusundaki tecrübesi de göz önünde bulundurulduğunda, Geralt'ın bu oyun için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz.

9. Çekicim nerede?

9. Çekicim nerede?

Chris Hemsworth'de kendine yer bulmayı başarmış. Her ne kadar bu evrende uçan çekiçler olmasa da Chris ile oynamak isteyen oyuncular için güzel bir seçenek olacaktır.

10. Silah lazım, çok fazla silah.

10. Silah lazım, çok fazla silah.

Sadece 4 filmde yüzlerce insanı darmaduman eden John Wick, bu sefer de ejderhaların diyarına giriyor. Tabii tek sıkıntı burada Glock bulmak biraz sıkıntılı olabilir. Bu yüzden John Wick'e okçuluk sınıfını tavsiye ediyoruz.

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