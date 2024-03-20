Oyuncular Dragon's Dogma 2'nin Karakter Oluşturma Ekranını Sayesinde Yaratıcılığını Konuşturuyor!
Oyuncular Dragon's Dogma 2'nin Karakter Oluşturma Ekranını Sayesinde Yaratıcılığını Konuşturuyor!
Dragon's Dogma 2'nin karakter oluşturma ekranı geçtiğimiz günlerde oyunculara açıldı. Oldukça detaylı özelleştirme seçeneğinin olduğu bu ekranda da oyuncular, birçok yıldızı oyuna aktardı.
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1. Güvenebileceğiniz tek kişi.
2. Aragorn ve Legolas bu oyun için mükemmel bir ikili olabilir.
3. Zelda efsanesi devam ediyor.
4. Film yıldızları da burada.
5. Beşinci günün şafağında ejderhalara dikkat edin.
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6. Ejderhaların annesi.
7. Müzik ruhun gıdasıdır.
8. Farklı evren, aynı dava.
9. Çekicim nerede?
10. Silah lazım, çok fazla silah.
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