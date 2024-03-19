Öğrencilik Hayatına Göre Hangi Kurgusal Okula Ait Olduğunu Söylüyoruz
Öğrencilik Hayatına Göre Hangi Kurgusal Okula Ait Olduğunu Söylüyoruz
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1. Öncelikle sen nasıl bir öğrenciydin?
2. Peki ya öğretmenlerinle aran nasıldı?
3. Teneffüslerde seni hangisi olarak bulmamız daha mümkün?
4. Bir okul kulübü veya koluna üye miydin?
5. Peki okulda kavgalı olduğun veya arkadaş grubunla husumetli bir ekip var mıydı?
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6. Boş derslerde hangisi sensin / sendin peki?
7. Son olarak geldik o kritik soruya. Liseyi özledin mi / özleyecek misin?
Bullworth Academy!
Hogwarts!
Doki Doki High School!
Shujin Academy!
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