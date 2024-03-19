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Öğrencilik Hayatına Göre Hangi Kurgusal Okula Ait Olduğunu Söylüyoruz

Öğrencilik Hayatına Göre Hangi Kurgusal Okula Ait Olduğunu Söylüyoruz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 10:36

Herkesin ruhunun ait olduğu kurgusal bir okul olduğunu biliyoruz! Peki senin öğrencilik hayatın oyun dünyasının hangi ünlü kurgusal okuluna ait? 

Buyur, birlikte öğrenelim!

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1. Öncelikle sen nasıl bir öğrenciydin?

1. Öncelikle sen nasıl bir öğrenciydin?

2. Peki ya öğretmenlerinle aran nasıldı?

2. Peki ya öğretmenlerinle aran nasıldı?

3. Teneffüslerde seni hangisi olarak bulmamız daha mümkün?

3. Teneffüslerde seni hangisi olarak bulmamız daha mümkün?

4. Bir okul kulübü veya koluna üye miydin?

4. Bir okul kulübü veya koluna üye miydin?

5. Peki okulda kavgalı olduğun veya arkadaş grubunla husumetli bir ekip var mıydı?

5. Peki okulda kavgalı olduğun veya arkadaş grubunla husumetli bir ekip var mıydı?
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6. Boş derslerde hangisi sensin / sendin peki?

7. Son olarak geldik o kritik soruya. Liseyi özledin mi / özleyecek misin?

Bullworth Academy!

Bullworth Academy!

Sen Rockstar Games'in efsane oyunu Bully'nin geçtiği Bullworth Academy'den akıl sağlığını yitirmeden çıkabilecek nadir kişilerdensin. Öğretmenlerin de en az öğrenciler kadar garip olduğu okulun kendine özgü enteresan, gayriresmi kuralları var ancak senin korkmana gerek yok zira bu kurallardan bazıları bizzat senin tarafından konuldu! Kendini ezdirmemek konusunda bir dünya markası olan sen kesinlikle bu okulun koridorlarında hiç zorlanmadan, hatta saygı duyularak yürüyebilecek o kişisin.

Hogwarts!

Hogwarts!

Senin öğrencilik hayatın belki de kurgusal evrenlerin en ünlü okulu olan Hogwarts'ta geçmeliydi. Hogwarts Legacy'de altını üstüne getirdiğimiz okulda hele ki ait olduğun binaya yerleştikten sonra tam potansiyelinin ortaya çıkacağından şüphemiz yok. Kuracağın dostlukları, atılacağın maceraları ve en önemlisi de öğreneceklerini epey kıskandık yalan yok!

Doki Doki High School!

Doki Doki High School!

Okul hayatından verdiğin ipuçları sana en uygun kurgusal okulun Doki Doki evreninde olduğunu gösteriyor. Bir kere hayalperestsin ve muhtemelen okumaya da bayılıyorsun. Arkadaşlarına kıymet veriyor, dertlerini çözmek için yeri geliyor kendini paralıyorsun. Ancak ruhunda karanlık yönler de yok değil. Bu okulun sürprizlere, hatta bazen çok kötü sürprizlere gebe olduğunu hatırlatmakta yarar var ancak bunların üstesinden gelebilecek bir kişi varsa o da sensin.

Shujin Academy!

Shujin Academy!

Persona evreninin garip okulu Shujin Academy senin oyun dünyasındaki ikinci evin olurdu desek yeridir. Burada kuracağın arkadaşlıkların senin maceracı ve hayalperest yönünü beslemenin dışında hayatının akışını da değiştireceğine şüphemiz yok. Haksızlıklar karşısında susmamak zaten senin karakterinde var. Bir de yanında tam da senin gibi arkadaşlar olunca, sizi tutabilene aşk olsun!

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