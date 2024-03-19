Öğrencilik Hayatına Göre Hangi Kurgusal Okula Ait Olduğunu Söylüyoruz

Okul hayatından verdiğin ipuçları sana en uygun kurgusal okulun Doki Doki evreninde olduğunu gösteriyor. Bir kere hayalperestsin ve muhtemelen okumaya da bayılıyorsun. Arkadaşlarına kıymet veriyor, dertlerini çözmek için yeri geliyor kendini paralıyorsun. Ancak ruhunda karanlık yönler de yok değil. Bu okulun sürprizlere, hatta bazen çok kötü sürprizlere gebe olduğunu hatırlatmakta yarar var ancak bunların üstesinden gelebilecek bir kişi varsa o da sensin.