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The Witcher 3'te Dizinin Havasını İsteyenlere Müjde Gibi Henry Cavill Modu

The Witcher 3'te Dizinin Havasını İsteyenlere Müjde Gibi Henry Cavill Modu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 10:44

Mod üstüne mod yapılan The Witcher 3: Wild Hunt için oyuncular tarafından sıkça istenen bir mod daha geliştirildi. Netflix dizisinden aşina olduğumuz Henry Cavill'i artık oyuna ekleyebiliyoruz.

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The Witcher 3: Wild Hunt karakterleri efsane oldu.

The Witcher 3: Wild Hunt karakterleri efsane oldu.

Zaten serinin ana karakteri Geralt'ı söylemeye bile gerek yok ancak Ciri ve Yennefer gibi karakterler de seriyi bir adım öne taşımayı başarmıştı. Bu karakterlere dönem dönem çeşitli modlar yapılsa bile şimdiki Netflix dizisini sevenlere geliyor.

Ultimate Netflix Henry Cavill Mod'a merhaba deyin!

Ultimate Netflix Henry Cavill Mod'a merhaba deyin!

Netflix'e dizi olarak uyarlanan Witcher serisinde Geralt karakterini canlandıran Henry Cavill'i artık mod olarak oyunun içine kurabiliyorsunuz. Daha önce bu tarz mod denemeleri çok yapıldı ancak bu son çıkanı karakteri gerçekten Cavill'e benzetmeyi başarıyor.

Dizi oyun kadar sevilmedi ama Henry abimiz bir başka!

Dizi oyun kadar sevilmedi ama Henry abimiz bir başka!

Geralt karakterini çok iyi canlandırması ve hem fiziken hem de mantıken uygun bir şekilde izleyiciye yansıtmayı başaran Henry Cavill'i artık oyuna entegre edebiliyorsunuz. Aynı zamanda gerçekçi mimik animasyonları ve diziden aşina olunan bazı iksir içme efektleri de modla birlikte geliyor.

Nexus Mods üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.

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