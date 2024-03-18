Profesyonel Apex Legends Turnuvası Canlı Yayında Hackerlar Tarafından Baskına Uğradı!
Profesyonel Apex Legends Turnuvası Canlı Yayında Hackerlar Tarafından Baskına Uğradı!
Apex Legends'ın profesyonel lig turnuvalarında hacker istilası yaşandı.
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Turnuva sırasında bir hacker saldırısı gerçekleşti.
İlk olay, profesyonel oyuncu Noyan "Genburten"" Özköse'nin ekranında meydana geldi.
Genburten ilk kurbandı fakat son olmayacaktı.
Tüm bu olayların ardından turnuva şimdilik iptal edildi.
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