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Profesyonel Apex Legends Turnuvası Canlı Yayında Hackerlar Tarafından Baskına Uğradı!

Profesyonel Apex Legends Turnuvası Canlı Yayında Hackerlar Tarafından Baskına Uğradı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 20:16

Apex Legends'ın profesyonel lig turnuvalarında hacker istilası yaşandı.

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Turnuva sırasında bir hacker saldırısı gerçekleşti.

Turnuva sırasında bir hacker saldırısı gerçekleşti.
twitter.com

Apex Legends turnuvası sırasında oldukça ilginç anlar yaşandı. İlk olarak oyuncuların oyunlarına giren bir hacker, oyuncuların sistemlerine onlardan habersiz hile yükledi. Hacker, bu hileleri yüklerken daha önce oyuncuların hile yüklemediğini ve bu eylemin tamamen kendisi tarafından gerçekleştiğine dair kanıtları da bilgisayarda bıraktı.

İlk olay, profesyonel oyuncu Noyan "Genburten"" Özköse'nin ekranında meydana geldi.

Genburten ilk kurbandı fakat son olmayacaktı.

Tüm bu olayların ardından turnuva şimdilik iptal edildi.

Tüm bu olayların ardından turnuva şimdilik iptal edildi.

Son hack olayından sonra, turnuvanın hacker problemi çözülene kadar ertelendiğini duyurdu. Bu olayların nereye gideceği veya hackerların böyle bir eylemi neden yaptığı ise henüz bilinmiyor. Sebepleri bilinmese de böyle bir olayın turnuva finallerinde yaşanması, oyunun hile koruma sistemine olan güvenini sarsıyor.

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