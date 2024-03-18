Profesyonel Apex Legends Turnuvası Canlı Yayında Hackerlar Tarafından Baskına Uğradı!

Son hack olayından sonra, turnuvanın hacker problemi çözülene kadar ertelendiğini duyurdu. Bu olayların nereye gideceği veya hackerların böyle bir eylemi neden yaptığı ise henüz bilinmiyor. Sebepleri bilinmese de böyle bir olayın turnuva finallerinde yaşanması, oyunun hile koruma sistemine olan güvenini sarsıyor.