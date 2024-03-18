Epic Games Store Bahar İndirimlerinde Göze Çarpan Bütçe Dostu Oyunlar!
Epic Games Store Bahar İndirimlerinde Göze Çarpan Bütçe Dostu Oyunlar!
Epic Games Store ilkbahar indirimleri yakın zamanda başladı. Biz de bu indirimlerde göze çarpan ve bütçe dostu oyunları sizler için derledik. İndirimler 28 Mart tarihine kadar devam edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Blasphemous - 15 TL
2. SUPERHOT - 19,50 TL
3. Celeste - 7,75 TL
4. Batman Arkham Knight - 11,80 TL
5. Tetris Effect: Connected - 34,50 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - 19,25 TL
7. The Surge - 11,70 TL
8. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter - 22,35 TL
9. MudRunner- 21,80 TL
10. XCOM 2 - 10,95 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Alan Wake Remastered - 16,17 TL
12. Skul: The Hero Slayer - 16,50 TL
13. Overcooked 2 - 17,50 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda