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Epic Games Store Bahar İndirimlerinde Göze Çarpan Bütçe Dostu Oyunlar!

Epic Games Store Bahar İndirimlerinde Göze Çarpan Bütçe Dostu Oyunlar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 18:16

Epic Games Store ilkbahar indirimleri yakın zamanda başladı. Biz de bu indirimlerde göze çarpan ve bütçe dostu oyunları sizler için derledik. İndirimler 28 Mart tarihine kadar devam edecek.

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1. Blasphemous - 15 TL

1. Blasphemous - 15 TL

Metroidvania türündeki Blasphemous, 2 boyutlu bir yapıya sahip. Farklı build seçenekleri ve eğlenceli oynanışı ile bu fiyata alabileceğiniz en iyi oyunlardan birisi. Oyun, boss savaşları ve atmosfer konusunda da sizleri üzmeyecektir.

2. SUPERHOT - 19,50 TL

2. SUPERHOT - 19,50 TL

Farklı bir FPS deneyimi sunan Superhot, fiyatının karşılığını veren bir başka oyun. Siz hareket ettikçe oyunun ilerlediği, siz durduğunuzda oyunun da durduğu bir yapıya sahip. Uzun bir oyun süresi olmasa da bu fiyata fazlasıyla değer.

3. Celeste - 7,75 TL

3. Celeste - 7,75 TL

Celeste dağının tepesine doğru yola çıktığımız bu macera, sizlere keyifli saatler geçirtebilir. Tabii zorluğu göz önünde bulundurulduğunda bu keyif bazıları için işkenceye de dönebilir. Platform oyunu sevenlerin bu fiyata kaçırmaması gereken bir yapım.

4. Batman Arkham Knight - 11,80 TL

4. Batman Arkham Knight - 11,80 TL

Batman Arkham üçlemesinin son oyunu olan Arkham Knight, adeta sudan ucuz bir fiyata satılıyor. Gerek grafikleri, gerek atmosferi, gerekse dövüş sistemi ile mutlaka deneyim etmeniz gereken yapımlardan bir tanesi.

5. Tetris Effect: Connected - 34,50 TL

5. Tetris Effect: Connected - 34,50 TL

Tetris, oyun sektörünün başlangıcı sayılabilecek yapımlardan birisi. Basit bir mantığa sahip olan bu oyun, Connected ile birlikte çok daha iyi bir deneyim haline gelmiş. Her bölümün farklı bir temada olduğu ve ritim ile birlikte blokları yerleştirdiğimz bu yapıma mutlaka göz atın.

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6. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - 19,25 TL

6. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - 19,25 TL

Telltale Games'in ustalık eseri olan The Walking Dead, tüm sezonları derlenmiş bir şekilde satılıyor. 40-50 saatlik bir deneyim vadeden bu derlenmiş sürüm, Epic Games üzerinde bulabileceğiniz en uygun fiyata satılıyor.

7. The Surge - 11,70 TL

7. The Surge - 11,70 TL

Souls mantığındaki sağlam oyunlardan birisi olan The Surge, yok fiyatına satılıyor. Başarılı aksiyon sistemi ve farklı konsepti ile birlikte souls tarzı oyun severlere hitap eden bir yapım. Tabii aksiyon oyunu sevenlerin de bir göz atmasını tavsiye ederim.

8. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter - 22,35 TL

8. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter - 22,35 TL

Sherlock Holmes'u hepiniz mutlaka  duymuşsunuzdur. Gerek kitaplarıyla gerek filmleri ile büyük bir kitle yakalamayı başardı. Bunun yanında oyun dünyasında da Sherlock Holmes'u canlandırabilirsiniz. The Devil's Daughter adıyla çıkan bu yapımda da Sherlock Holmes ile birlikte bir dedektiflik macerasının içine dalıyorsunuz. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.

9. MudRunner- 21,80 TL

9. MudRunner- 21,80 TL

Simülasyon severleri de unutmadık tabii. Fizil tabanlı bir araç simülasyonu olan MudRunner, Epic Games indirimlerinde neredeyse 2 paket çikolata fiyatına satılıyor. Araçlara ve simülasyon oyunlarına merakınız varsa mutlaka göz atmalısınız.

10. XCOM 2 - 10,95 TL

10. XCOM 2 - 10,95 TL

Uzaylıların hüküm sürdüğü dünyada insan ırkı olarak mücadele veriyoruz. Sıra tabanlı taktiksel bir savaş sistemi olan XCOM 2, bu türü sevenlerin veya ilk defa giriş yapmak isteyenlerin en iyi seçeneklerinden birisi.

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11. Alan Wake Remastered - 16,17 TL

11. Alan Wake Remastered - 16,17 TL

Geçen yıl çıkan ve sürpriz bir başarı elde eden Alan Wake 2'nin ilk oyunu. Tabii grafiksel olarak daha yenilenmiş hali. Oynanış tarafında çok bi olayı olmasa da hikaye konusunda sizleri üzmeyecektir. Eğer Remastered sürüm yerine ilk çıkan normal sürümü almak isterseniz de bu fiyatın yarısına oyuna sahip olabilirsiniz.

12. Skul: The Hero Slayer - 16,50 TL

12. Skul: The Hero Slayer - 16,50 TL

Rogue-lite türündeki Skul, 2 boyutlu bir platformer oyunu. Keyifli oynanışı ve güzel görsel tarzı ile sizleri üzmeyecektir. Oyunanış süresi kişiden kişiye göre değişse de minimum 20 saatlik bir deneyim vadediyor.

13. Overcooked 2 - 17,50 TL

13. Overcooked 2 - 17,50 TL

Aşcılığı eğlenceli bir hale getiren Overcooked 2, kütüphanenizde mutlaka olması gereken oyunlardan birisi. İster tek kişi girip rahatınıza bakabilir isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte eğlenebilirsiniz.

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