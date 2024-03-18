Epic Games Store Bahar İndirimlerinde Göze Çarpan Bütçe Dostu Oyunlar!

Tetris, oyun sektörünün başlangıcı sayılabilecek yapımlardan birisi. Basit bir mantığa sahip olan bu oyun, Connected ile birlikte çok daha iyi bir deneyim haline gelmiş. Her bölümün farklı bir temada olduğu ve ritim ile birlikte blokları yerleştirdiğimz bu yapıma mutlaka göz atın.