Geri Sayım Başladı: Microsoft’un 20 Senelik Efsanevi Video Oyunu Halo 2 Tekrardan Oyuncularla Buluşacak!
Geri Sayım Başladı: Microsoft’un 20 Senelik Efsanevi Video Oyunu Halo 2 Tekrardan Oyuncularla Buluşacak!
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Yaklaşık yirmi yıl önce piyasaya sürülen ve oyun dünyasında efsanevi bir yere sahip olan Halo 2 bir grup hayranın çabaları sayesinde geri dönüş yapıyor.
Bu özel proje ile Halo 2'nin sunucuları yeniden hayat bulacak, böylelikle oyuncular bu klasik oyunun çok oyunculu modlarını yeniden oynayabilecekler.
İlk Xbox konsoluyla birlikte oyunculara sunulan Xbox Live, 2010 yılında Microsoft'un desteğini çekmesiyle birlikte Halo 2 gibi çeşitli popüler oyunların çevrimiçi modlarına erişim kesilmişti.
Ancak Project Insignia adı verilen yeni bir girişim, Xbox Live'ın altyapısını yeniden oluşturarak Halo 2 başta olmak üzere 200'e yakın oyun için çevrimiçi oynanışı geri getirmeyi hedefliyor.
Projeye şu ana kadar 10 binden fazla kullanıcı kaydolmuş durumda, bu sayının yeni oyunların eklenmesiyle birlikte artması bekleniyor.
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Master Chief Collection gibi resmi yollarla Halo 2'ye erişmek mümkün olmakla birlikte bu platformlar üzerinde çok oyunculu modlar artık kullanılamıyor.
Insignia projesi ise bu klasik oyunları yeniden canlandırmak isteyen oyuncular için alternatif bir seçenek sunuyor.
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