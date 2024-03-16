Herkesin İlk Bilgisayarında Olan 10 Nostaljik Oyun
Herkesin İlk Bilgisayarında Olan 10 Nostaljik Oyun
Ah, o eski günler! Bilgisayarın başında geçirilen saatler, anne babadan gizli yapılan gece oturumları... İşte, zaman tünelinde bir yolculuğa çıkaran ve 'Bu oyunu oynadıysanız, tebrikler! Siz de bir zamanların efsanesisiniz.' dedirten 10 nostaljik oyun
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Pinball
2. Solitaire- "Kart Oyunu"
3. Minesweeper- "Mayın Tarlası"
4. Super Mario Bros- ''Süper Mario"
5. Need for Speed- "Efsane Yarış"
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6. Snake - "Yılanın Maceraları"
7. Brick Breaker- "Duvar Kırma Uzmanı"
8. Plants vs. Zombies- "Zombilere Karşı Bitkiler"
9. Ice Age- "Buz Devri Macerası"
10. Age of Empires
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