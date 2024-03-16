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Herkesin İlk Bilgisayarında Olan 10 Nostaljik Oyun

etiket Herkesin İlk Bilgisayarında Olan 10 Nostaljik Oyun

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 13:01

Ah, o eski günler! Bilgisayarın başında geçirilen saatler, anne babadan gizli yapılan gece oturumları... İşte, zaman tünelinde bir yolculuğa çıkaran ve 'Bu oyunu oynadıysanız, tebrikler! Siz de bir zamanların efsanesisiniz.' dedirten 10 nostaljik oyun

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. Pinball

1. Pinball

Uzay temalı bu pinball oyunu, bilgisayarın başında geçirdiğimiz saatlerin büyük bir kısmını kaplar. O topu kaybetmemek için gösterdiğimiz çabalar, hala hafızalarımızda.

2. Solitaire- "Kart Oyunu"

2. Solitaire- "Kart Oyunu"

Bilgisayarın başında yalnız başına otururken en iyi arkadaşınız. Son kartı yerleştirdiğinizde ekranda uçuşan kartların verdiği huzur, paha biçilemez.

3. Minesweeper- "Mayın Tarlası"

3. Minesweeper- "Mayın Tarlası"

Ekrana rastgele tıklamaktan, stratejik düşünmeye geçiş yaptığımız o müthiş oyun. Mayınları bulma heyecanı, yanlış bir hamle yaptığınızda ortaya çıkan o korkunç yüz... Kim unutabilir ki?

4. Super Mario Bros- ''Süper Mario"

4. Super Mario Bros- ''Süper Mario"

Mario ve Luigi ile prensesi kurtarma maceraları... Bu oyun, platform oyunlarının babası olarak hafızalarımıza kazındı. Her bir seviyede yeni bir macera, her bir düşmanla yeni bir mücadele...

5. Need for Speed- "Efsane Yarış"

5. Need for Speed- "Efsane Yarış"

Bu oyunla hepimiz birer sokak yarışçısı olduk. Arabaları modifiye etmek ve polislerden kaçmak, gençliğimizin en heyecan verici anlarındandı. 'Hız sınırı mı? O da ne?' dediğimiz günlerdi.

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6. Snake - "Yılanın Maceraları"

6. Snake - "Yılanın Maceraları"

Nokia telefonların vazgeçilmezi Snake, bilgisayarlarımızda da boy gösterdi. Yılanı büyütmek, o zamanlar ulaşabileceğimiz en büyük başarıydı. Yılanın kuyruğuna çarpmamak için verdiğimiz mücadele, hayatımızın oyunu oldu.

7. Brick Breaker- "Duvar Kırma Uzmanı"

7. Brick Breaker- "Duvar Kırma Uzmanı"

Bu oyunla parmaklarımızın hız testinden geçtiğini kim inkâr edebilir? O tuğlaları kırmak ve en yüksek skoru yapmak için saatlerimizi harcadık. Adeta bir 'duvar yıkma mühendisi' olduk.

8. Plants vs. Zombies- "Zombilere Karşı Bitkiler"

8. Plants vs. Zombies- "Zombilere Karşı Bitkiler"

Bahçenizi zombilerden korumak için bitkilerinizi stratejik olarak yerleştirdiğiniz bu oyun, hem eğlenceli hem de zekiceydi. 'Bir çiçekle zombi durdurulur mu?' sorusunun cevabını verdi.

9. Ice Age- "Buz Devri Macerası"

9. Ice Age- "Buz Devri Macerası"

Filminden esinlenerek yapılan bu oyun, kahramanlarımızın buz devrinden kurtulma macerasını konu alıyordu. Scrat'ın meşe palamudu peşindeki sonsuz koşusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yer edindi.

10. Age of Empires

10. Age of Empires

'Tarihi yeniden yazın' sloganıyla yola çıkan bu strateji oyunu, bizlere imparatorluk kurma ve yönetme fırsatı verdi.

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