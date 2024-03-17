Dilber Modlu GTA 5'ten Cefakar Baba Kratos'a Haftanın En Komik Steam Yorumları
Dilber Modlu GTA 5'ten Cefakar Baba Kratos'a Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyunlar ve mizahı bir arada harmanlayan oyunculardan haftanın en komik Steam yorumlarını sizler için derledik!
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1. Oyunda dahi araba alamıyoruz. 🤡
2. Türk tarzı övgü, önce yerip sonra yüceltmek. 😂
3. Ben de küçükken çok Tomb Raider oynadığım için arkeolog olmak istiyordum. Oyunların böyle bi' etkisi var evet.
4. Kalan 508 saatte sıkıntısını geçirecek bir şey aramış. 😅
5. Oyunda sadece ekranda öylece duran bir yumurtaya tıklıyorsunuz...
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6. Atreus'un sonraki oyunda okuyacağı şiir sızmış.
7. GTA 5 Dilber modu mu var ya?
8. Bu hiç sekmez, senin takımın anaokulu çocuğu gibi oynarken karşıda komando tugayı vardır.
9. Ya bu tam olarak öyle bir oyun değil ama...
10. Haftaya görüşmek üzere!
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