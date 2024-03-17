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Dilber Modlu GTA 5'ten Cefakar Baba Kratos'a Haftanın En Komik Steam Yorumları

Dilber Modlu GTA 5'ten Cefakar Baba Kratos'a Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.03.2024 - 11:28

Oyunlar ve mizahı bir arada harmanlayan oyunculardan haftanın en komik Steam yorumlarını sizler için derledik!

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1. Oyunda dahi araba alamıyoruz. 🤡

1. Oyunda dahi araba alamıyoruz. 🤡

Oyun: Forza Horizon 5

2. Türk tarzı övgü, önce yerip sonra yüceltmek. 😂

2. Türk tarzı övgü, önce yerip sonra yüceltmek. 😂

Oyun: Baldur's Gate 3

3. Ben de küçükken çok Tomb Raider oynadığım için arkeolog olmak istiyordum. Oyunların böyle bi' etkisi var evet.

3. Ben de küçükken çok Tomb Raider oynadığım için arkeolog olmak istiyordum. Oyunların böyle bi' etkisi var evet.

Oyun: Supermarket Simulator

4. Kalan 508 saatte sıkıntısını geçirecek bir şey aramış. 😅

4. Kalan 508 saatte sıkıntısını geçirecek bir şey aramış. 😅

Oyun: Car for Sale Simulator

5. Oyunda sadece ekranda öylece duran bir yumurtaya tıklıyorsunuz...

5. Oyunda sadece ekranda öylece duran bir yumurtaya tıklıyorsunuz...

Oyun: Egg

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6. Atreus'un sonraki oyunda okuyacağı şiir sızmış.

6. Atreus'un sonraki oyunda okuyacağı şiir sızmış.

Oyun: God of War

7. GTA 5 Dilber modu mu var ya?

7. GTA 5 Dilber modu mu var ya?

Oyun: GTA 5

8. Bu hiç sekmez, senin takımın anaokulu çocuğu gibi oynarken karşıda komando tugayı vardır.

8. Bu hiç sekmez, senin takımın anaokulu çocuğu gibi oynarken karşıda komando tugayı vardır.

Oyun: Ready or Not

9. Ya bu tam olarak öyle bir oyun değil ama...

9. Ya bu tam olarak öyle bir oyun değil ama...

Oyun: Mount&Blade II: Bannerlord

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Subnautica

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