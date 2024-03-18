Playstation 5 Pro'nun Oyun Severlerin Aklını Başından Alacak Teknik Özellikleri Sızdırıldı!
Playstation 5 Pro'nun Oyun Severlerin Aklını Başından Alacak Teknik Özellikleri Sızdırıldı!
İddialara göre 2024'ün kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri YouTuber Moore's Law is Dead tarafından sızdırıldı. Detaylar içerikte. 👇
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Son zamanlarda Sony'nin PlayStation 5'in güncellenmiş bir sürümü üzerinde çalıştığı ve bu yeni modelin mevcut PS5 modellerine göre çok daha güçlü bir GPU'ya sahip olacağı yönünde iddialar ortaya çıktı.
Yeni modelin adının PlayStation 5 Pro olacağı ve önemli ölçüde yüksek işlem gücüne sahip olacağı belirtiliyor.
Ortaya atılan iddialara göre PS5 Pro'nun GPU'su, mevcut PlayStation 5'in işlem kapasitesinin neredeyse üç katı olan 67 teraflops 16-bit kayan nokta hesaplama kapasitesine sahip.
Bu, tek hassasiyetli hesaplamalarda yaklaşık 33,5 teraflops anlamına geliyor ve mevcut PS5 modeline kıyasla yaklaşık %45'lik bir performans artışı sağlıyor.
Bunun yanı sıra PS5 Pro'nun ışın izleme teknolojisinde de önemli gelişmeler vaat ettiği ve bazı durumlarda ışın izleme performansının mevcut modelin dört katına kadar çıkabileceği söyleniyor. Bu, oyunlardaki ışıklandırma ve gölgeleme efektlerinin çok daha gerçekçi olacağı anlamına geliyor.
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Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) adını verdiği yeni bir teknolojiyle PS5 Pro'nun görüntü kalitesini önemli ölçüde artırması ve hatta 8K çözünürlüğe kadar destek sunması bekleniyor.
PSSR, Nvidia'nın DLSS ve AMD'nin FSR teknolojilerine benzer bir şekilde makine öğrenimi kullanarak görüntüleri yükseltmeyi amaçlıyor.
Raporlara göre Sony'nin stüdyoları, 2024 yılbaşı dönemi piyasaya sürülmesi planlanan PS5 Pro için geliştirici kitlerini eylül ayından bu yana test ediyorlar.
Yine iddialara göre PS5 Pro'nun hedeflenen çıkış tarihi ise 2024’ün kasım ayı olarak belirtiliyor.
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