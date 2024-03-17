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Bizlerden Saklanıyor Olması Çok Muhtemel Olan 15 Teknolojik Gelişme

Bizlerden Saklanıyor Olması Çok Muhtemel Olan 15 Teknolojik Gelişme

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 11:01

Teknoloji, her geçen gün hayatımızın daha fazla alanını kaplıyor ve yaşam kalitemizi arttırıyor. Ancak bazı teknolojik gelişmeler, çeşitli sebeplerle kamuoyundan saklanıyor olabilir. İşte devletlerin muhtemelen gizli tuttuğu 15 teknolojik ilerleme.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Daha gizli uçabilen uçaklar ve silah sistemleri."

1. "Daha gizli uçabilen uçaklar ve silah sistemleri."

'Milli Savunma'ya harcanan o kadar bütçeyi düşünürseniz kesinlikle mümkün!'

2. "Diğer ülkelerin bilgisiyarlarına ulaşabilecekleri gizli yöntemler ve zayıflıklar."

2. "Diğer ülkelerin bilgisiyarlarına ulaşabilecekleri gizli yöntemler ve zayıflıklar."

'Bir kez kullanırsalar hemen düzeltileceği için devlet bunları bekletiyor olacaktır.'

3. "Drone teknolojisi büyük ihtimalle bizim bildiğimizden çok daha ilerlemiş durumda."/

3. "Drone teknolojisi büyük ihtimalle bizim bildiğimizden çok daha ilerlemiş durumda."/

4. "Boston Dynamics tarafından yaratılan robotların çok daha ilerisinde robot askerlerin olduğundan eminim."

4. "Boston Dynamics tarafından yaratılan robotların çok daha ilerisinde robot askerlerin olduğundan eminim."

5. "Sosyal medyada birbirleriyle ve diğer insanlarla etkileşime geçen yapay zeka programları olduğunu çoktan biliyoruz."

5. "Sosyal medyada birbirleriyle ve diğer insanlarla etkileşime geçen yapay zeka programları olduğunu çoktan biliyoruz."

'Peki, internetteki insanların büyük bir oranı yapay zekaysa?'

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6. "Sizce dünyadaki en hızlı kuantum bilgisiyarın halk tarafından bilinen olmasına imkan var mı?"

6. "Sizce dünyadaki en hızlı kuantum bilgisiyarın halk tarafından bilinen olmasına imkan var mı?"

'Büyük ihtimalle hayal edemeyeceğimiz seviyelerde kuantum bilgisiyarlara sahipler...'

7. "Çoktan hayvanları klonlayabiliyorsak sizce insanları neden klonlayamayalım?"

7. "Çoktan hayvanları klonlayabiliyorsak sizce insanları neden klonlayamayalım?"

8. "HAARP'ın gerçek olduğunu ve gerçekleşen birçok depremden sorumlu olduğunu düşünüyorum."

8. "HAARP'ın gerçek olduğunu ve gerçekleşen birçok depremden sorumlu olduğunu düşünüyorum."

'İnanmıyorsanız araştırın ve görün.'

9. "Bütün dünyayı sona erdirebilecek virüsler sakladıklarından eminim."

9. "Bütün dünyayı sona erdirebilecek virüsler sakladıklarından eminim."

10. "Bugüne kadar zihin kontrolü üzerine yapılan deneyleri düşünürsek hala başarılı olamamış olmaları çok düşük bir olasılık gibi duruyor."

10. "Bugüne kadar zihin kontrolü üzerine yapılan deneyleri düşünürsek hala başarılı olamamış olmaları çok düşük bir olasılık gibi duruyor."
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11. "Küresel ısınmayı durduracak ve daha ucuz bir enerji yöntemine sahip olduğumuzdan eminim ama şirketler için yeteri kadar kazançlı olmadıklarından hala kullanılmıyorlar."

11. "Küresel ısınmayı durduracak ve daha ucuz bir enerji yöntemine sahip olduğumuzdan eminim ama şirketler için yeteri kadar kazançlı olmadıklarından hala kullanılmıyorlar."

12. "Uzaylıların varlığından bahseden onca belge ve eski NASA çalışanı var ama hala bunu kabullenemeyen insanlar var."

12. "Uzaylıların varlığından bahseden onca belge ve eski NASA çalışanı var ama hala bunu kabullenemeyen insanlar var."

'Uzaylılar gerçek ve yıllar önce onlarla iletişime geçtik!'

13. "Yaşlanma karşıtı bir teknolojiye sahip olduğumuzdan eminim. Günümüz ünlülerine bakın, hepsi ne kadar genç."

13. "Yaşlanma karşıtı bir teknolojiye sahip olduğumuzdan eminim. Günümüz ünlülerine bakın, hepsi ne kadar genç."

14. "Işınlanma teknolojisi üzerine harcanan o kadar parayı ve emeği düşünürsek gerçek olması lazım değil mi?"

'Büyük ihtimalle normal bir insan için asla mümkün olmasa da ultra zenginler için mümkündür.'

15. Son olarak, "Kanserin tedavisini yıllar önce bulduklarını ama ilaç şirketlerinin baskıları yüzünden açıklayamadıklarını düşünüyorum."

15. Son olarak, "Kanserin tedavisini yıllar önce bulduklarını ama ilaç şirketlerinin baskıları yüzünden açıklayamadıklarını düşünüyorum."

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