Bizlerden Saklanıyor Olması Çok Muhtemel Olan 15 Teknolojik Gelişme
Bizlerden Saklanıyor Olması Çok Muhtemel Olan 15 Teknolojik Gelişme
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Teknoloji, her geçen gün hayatımızın daha fazla alanını kaplıyor ve yaşam kalitemizi arttırıyor. Ancak bazı teknolojik gelişmeler, çeşitli sebeplerle kamuoyundan saklanıyor olabilir. İşte devletlerin muhtemelen gizli tuttuğu 15 teknolojik ilerleme.
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1. "Daha gizli uçabilen uçaklar ve silah sistemleri."
2. "Diğer ülkelerin bilgisiyarlarına ulaşabilecekleri gizli yöntemler ve zayıflıklar."
3. "Drone teknolojisi büyük ihtimalle bizim bildiğimizden çok daha ilerlemiş durumda."/
4. "Boston Dynamics tarafından yaratılan robotların çok daha ilerisinde robot askerlerin olduğundan eminim."
5. "Sosyal medyada birbirleriyle ve diğer insanlarla etkileşime geçen yapay zeka programları olduğunu çoktan biliyoruz."
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6. "Sizce dünyadaki en hızlı kuantum bilgisiyarın halk tarafından bilinen olmasına imkan var mı?"
7. "Çoktan hayvanları klonlayabiliyorsak sizce insanları neden klonlayamayalım?"
8. "HAARP'ın gerçek olduğunu ve gerçekleşen birçok depremden sorumlu olduğunu düşünüyorum."
9. "Bütün dünyayı sona erdirebilecek virüsler sakladıklarından eminim."
10. "Bugüne kadar zihin kontrolü üzerine yapılan deneyleri düşünürsek hala başarılı olamamış olmaları çok düşük bir olasılık gibi duruyor."
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11. "Küresel ısınmayı durduracak ve daha ucuz bir enerji yöntemine sahip olduğumuzdan eminim ama şirketler için yeteri kadar kazançlı olmadıklarından hala kullanılmıyorlar."
12. "Uzaylıların varlığından bahseden onca belge ve eski NASA çalışanı var ama hala bunu kabullenemeyen insanlar var."
13. "Yaşlanma karşıtı bir teknolojiye sahip olduğumuzdan eminim. Günümüz ünlülerine bakın, hepsi ne kadar genç."
14. "Işınlanma teknolojisi üzerine harcanan o kadar parayı ve emeği düşünürsek gerçek olması lazım değil mi?"
15. Son olarak, "Kanserin tedavisini yıllar önce bulduklarını ama ilaç şirketlerinin baskıları yüzünden açıklayamadıklarını düşünüyorum."
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