Elon Musk Yönetimindeki SpaceX, ABD İstihbaratı için Casus Uydu Ağı Kurmaya Başladı!
Elon Musk Yönetimindeki SpaceX, ABD İstihbaratı için Casus Uydu Ağı Kurmaya Başladı!
Kaynak: https://www.reuters.com/technology/sp...
Elon Musk yönetimindeki ünlü uzay şirketi SpaceX, ABD istihbaratıyla yapılan gizli sözleşme kapsamında casus uydulardan oluşan yeni bir ağ inşa etmeye başladı.👇
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Ünlü Reuters haber ajansının iddialarına göre, Elon Musk'a ait dev uzay şirketi SpaceX, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile geçmişte imzaladığı bir sözleşme kapsamında casus uydularla dolu yeni bir uydu ağı inşa etmeye başladı.
2021 yılında gizlice imzalanan anlaşmanın 1.8 milyar dolar değerinde olduğu ve söz konusu projeden SpaceX'in Starshield bölümünün sorumlu olduğu öne sürülüyor.
Reuters'a göre, SpaceX'in ABD istihbaratı için üreteceği yeni uydular, Starlink uydu ağından tamamen bağımsız şekilde hareket edecek.
Yeni casus uydu ağı, ABD ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme kabiliyetini önemli ölçüde artıracak.
Bunun yanında, ABD istihbaratının dünyada yaşanan son gelişmeleri gerçek zamanlı olarak görüntülemesine de olanak tanıyacak.
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Ulusal Keşif Ofisi, SpaceX ile yapıldığı iddia edilen sözleşmeyi henüz tam olarak doğrulamadı. Ancak, kurum sözcüsü konuyla ilgili olarak, "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın bugüne kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor." açıklamasını yaptı.
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