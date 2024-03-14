Sakın Kaçırmayın: Dünyanın En Güçlü ve En Büyük Roketi SpaceX Starship Bugün Fırlatılıyor!
Sakın Kaçırmayın: Dünyanın En Güçlü ve En Büyük Roketi SpaceX Starship Bugün Fırlatılıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'nin Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'in geliştirdiği ve dünyanın en büyük uzay roketi unvanına sahip olan Starship için fırlatma lisansı verdiğini duyurdu.
Bu gelişmeyle birlikte SpaceX, Starship'in üçüncü test uçuşunun bugün Türkiye Saati ile 15:00'da yapılacağını açıkladı. Fırlatma için belirlenen 110 dakikalık zaman dilimi içerisinde herhangi bir anda gerçekleşebilecek olan uçuş, hava koşulları gibi dış etkenlere bağlı olarak ertelenebilir.
SpaceX, bu önemli olayı canlı olarak kendi resmi web sitesi ve Twitter ismiyle bilinen X hesabı üzerinden yayınlayacak. Canlı yayın ise saat 14:26'da başlayacak.
Daha önce yapılan iki Starship fırlatmasında roketlerin başarılı bir şekilde havalanmasına ve belirlenen görev hedeflerine ulaşmasına rağmen her iki roket de fırlatmadan kısa bir süre sonra patlamıştı.
Üçüncü test uçuşu Starship için bazı yenilikleri ve zorlukları da beraberinde getirecek. Bu denemede 122 metre yüksekliğindeki Starship'in yük kapısının açılıp kapanması, üst aşamanın kıyıya yanaşırken itici yakıt transferi yapma denemesi ve uzayda bir Raptor motorunun ilk kez yeniden ateşlenmesi gibi önemli testler yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayrıca SpaceX bu fırlatmayla, Starship'in kontrollü bir şekilde yeniden atmosfere giriş yapmasını ve Hint Okyanusu'na belirli bir yörüngede iniş yapmasını hedefliyor.
Starship'in üçüncü teste hazırlanma sürecini buradan izleyebilirsiniz. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda