Harvardlı Bilim İnsanı Binlerce Yıl Sonra Mamutları Yeniden Canlandıracağını Açıkladı!
Harvardlı Bilim İnsanı Binlerce Yıl Sonra Mamutları Yeniden Canlandıracağını Açıkladı!
Harvard Üniversitesi'nden George Church liderliğindeki bir ekip uzun süredir devam eden çalışmalarında önemli bir ilerleme kaydederek yakın bir gelecekte mamutların yeniden canlandırılacağını açıkladı. Detaylar içerikte. 👇
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Bilim insanları 4 bin yıl önce nesli tükenmiş olan mamutları yeniden canlandırma çabalarında önemli bir ilerleme kaydettiler.
Harvard Üniversitesi'nde görevli ünlü genetik bilimci George Church on yıldan fazla süredir soyu tükenmiş türleri geri getirme çalışmaları yürütmekteydi. Church, 2021 yılında girişimci Ben Lamm ile birlikte Colossal Biosciences şirketini kurarak bu projeyi hızlandırdı.
Şirketin yaptığı açıklamada mamutların en yakın yaşayan akrabaları olan Asya fillerinden alınan kök hücrelerin embriyonik bir şekilde ilk kez yeniden programlandığı bildirildi.
Bu yöntem sayesinde Asya fillerinin Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmasını sağlayacak genetik değişiklikler gerçekleştirilebilecek. Bu değişiklikler arasında mamutlarda bulunan yünlü deri, katmanlı yağ tabakası ve küçük kulaklar gibi özellikler yer almakta.
Projede elde edilen başarılara göre mamut benzeri genetik özelliklere sahip hücreler kullanılarak yumurta, sperm ve embriyo üretilebilecek. Bunlar yapay bir rahme yerleştirilerek binlerce yıl sonra yeniden mamut doğurulabilecek.
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Ekip ayrıca yeniden canlandırılmaya çalışılan mamutları dişsiz olarak tasarladıklarını, böylece bu hayvanların avcılar tarafından avlanma riskinin önüne geçileceğini ifade etti.
Şirket mamutların kutup bölgelerine yeniden yerleştirilmesinin donmuş topraklardaki çözünmeyi yavaşlatacağına inanıyor.
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