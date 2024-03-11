Nükleer Felaket Bölgesi Olan Çernobil Çevresinde Şaşırtıcı Bir Şekilde "Süper Solucanlar" Keşfedildi!
Nükleer Felaket Bölgesi Olan Çernobil Çevresinde Şaşırtıcı Bir Şekilde "Süper Solucanlar" Keşfedildi!
Dünyanın en büyük nükleer felaket bölgesi olarak bilinen Çernobil'de yaşayan basit solucan türlerinin radyasyona karşı bir bağışıklık geliştirdiği ortaya çıktı. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çernobil bölgesinde yapılan yeni bir araştırma nükleer felaketin etkileriyle yaşayan solucan türleri üzerinde dikkat çekici bir keşif yaptı.
Nematod olarak bilinen hızlı üreme yeteneğine sahip ve basit genetik yapıları olan bu küçük solucanlar, araştırmacılar tarafından toprak örnekleri, çürümekte olan meyveler ve çeşitli diğer materyallerden toplanarak incelendi.
Bu solucanların 1986'daki nükleer felaketin ardından sürekli radyasyona maruz kalmalarına rağmen Çernobil'de yaşamaya devam etmeleri bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.
Araştırma ekibi solucanları daha detaylı incelemek üzere dondurdu ve New York Üniversitesi'ne taşıdı.
Daha önce yapılan çalışmalar Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde yaşayan hayvanların diğer bölgelerde yaşayan aynı türlerle karşılaştırıldığında genetik farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
New York Üniversitesi'nden Biyoloji Profesörü Matthew Rockman bu solucanların yaygın olarak bulunduğunu ve hızlı ürediğini, bu sayede tipik bir omurgalı gelişim gösterirken birçok evrim geçirdiğini belirtti.
Araştırmacılar yüksek radyasyon seviyelerine rağmen solucanların genomlarının zarar görmediğini keşfettiler. Araştırmanın baş yazarı Dr. Sophia Tintor bu bulgunun Çernobil'in güvenli olduğu anlamına gelmediğini ancak bu solucanların aşırı koşullara karşı dayanıklı olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda