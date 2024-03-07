Avustralya'da Bir Ornitorenk Tarafından Sokulan Kadın, Zehrin Verdiği Acının 'Doğumdan Beter' Olduğunu Söyledi

Zehir bir insanı öldürecek kadar güçlü değildir, ancak sonunda bir hafta sürebilen yoğun ve kalıcı ağrıya neden olabilir. Tıbbi vaka çalışmaları, bir ornitorenk tarafından sokulan insanları tedavi etmenin ne kadar zor olduğunu vurgulamıştır, özellikle de zehirleri kapsamlı bir şekilde araştırılmadığı için.