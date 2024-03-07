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Avustralya'da Bir Ornitorenk Tarafından Sokulan Kadın, Zehrin Verdiği Acının 'Doğumdan Beter' Olduğunu Söyledi

Avustralya'da Bir Ornitorenk Tarafından Sokulan Kadın, Zehrin Verdiği Acının 'Doğumdan Beter' Olduğunu Söyledi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 14:06

Ornitorenklerin arka ayaklarında zehirli bir mahmuz olduğunu biliyor muydunuz? Bir 'İyi Samiriyeli', yol kenarındaki sorunlu bir ornitorenk'i kurtarmaya çalışırken dayanılmaz bir acıya maruz kaldığında bunu zor yoldan öğrendi. Avustralya'da yayınlanan kahvaltı programı Sunrise'a göre, ornitorenk tarafından mahmuzlanan talihsiz kadın Jenny Forward, acıyı 'doğumdan daha kötü' olarak tanımladı ve 'kafası patlayacakmış gibi' hissettiğini söyledi.

Kaynak: https://www.iflscience.com/woman-stun...
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Olay geçen hafta talihsiz Forward'ın Avustralya'nın Tazmanya adasındaki Kingston kasabası yakınlarında araba kullanırken meydana geldi.

Olay geçen hafta talihsiz Forward'ın Avustralya'nın Tazmanya adasındaki Kingston kasabası yakınlarında araba kullanırken meydana geldi.

Yolun kenarındaki olukta yalnız bir ornitorenk gören kadın, bir araba tarafından ezilmesinden korktuğu için kenara çekip ona yardım etmeye karar verdi. Ancak nankör ornitorenk bu iyi niyet jestini göremedi. Minik memeliyi yerden kaldırdığında elinde şiddetli bir acı hissetti.

"Bu sevimli, küçük, kıpır kıpır ornitorengi elime aldım, bir de baktım ki dönüp sağ elimin iki yanına mahmuzlarını sapladı. Ornitorenk elime yapıştığı için elimden çıkaramadım," diyor Forward Sunrise'a.

"Bu sevimli, küçük, kıpır kıpır ornitorengi elime aldım, bir de baktım ki dönüp sağ elimin iki yanına mahmuzlarını sapladı. Ornitorenk elime yapıştığı için elimden çıkaramadım," diyor Forward Sunrise'a.

'Sanki biri elime bir bıçak saplamış gibiydi. Acı dayanılmazdı... kesinlikle doğumdan daha kötüydü,' diye ekledi ABC News'e konuşurken.

Gözlerden uzak pek çok ada gibi Avustralya da benzersiz bir yaban hayatına sahip, çünkü uzun bir süre boyunca dünyanın geri kalanından izole edilmiş ve evrimin beklenmedik ve harika yollarla isyan etmesine izin vermiş bir kıta.

Gözlerden uzak pek çok ada gibi Avustralya da benzersiz bir yaban hayatına sahip, çünkü uzun bir süre boyunca dünyanın geri kalanından izole edilmiş ve evrimin beklenmedik ve harika yollarla isyan etmesine izin vermiş bir kıta.

Ornitorenk bu sürecin en önemli örneği. Tazmanya da dahil olmak üzere Avustralya'nın doğusuna özgü olan bu yarı sucul memeli türü ördek benzeri bir gagaya, kunduz benzeri bir kuyruğa ve su samuru benzeri ayaklara sahip.

Bu tür o kadar tuhaf ki, Avrupalı bilim insanları, postları ve çizimleri İngiltere'ye geri gönderildiğinde bu hayvanın bir aldatmaca olduğunu düşünmüşlerdi.

Bu tür o kadar tuhaf ki, Avrupalı bilim insanları, postları ve çizimleri İngiltere'ye geri gönderildiğinde bu hayvanın bir aldatmaca olduğunu düşünmüşlerdi.

Ornitorenkler canlı yavru doğurmak yerine yumurtlayan memeliler olan monotremlerin sadece beş türünden biridir ve diğer monotremler gibi ornitorenk de bulanık suda gezinmek ve solucanlar, böcek larvaları ve tatlı su karideslerini içeren avlarını avlamak için elektrolokasyon kullanır.

Ayrıca, elbette, düşmanlarına saldırmak için zehir dağıtabilen birkaç memeliden biridir. Hem erkek hem de dişi ornitorenkler arka ayaklarında mahmuzlarla doğar, ancak sadece erkekler bunu zehir dağıtmak için kullanabilir. Köpekleri ve diğer benzer büyüklükteki memelileri öldürebilir, ki bunlar yaratık için sorun yaratabilecek türden hayvanlardır.

Ayrıca, elbette, düşmanlarına saldırmak için zehir dağıtabilen birkaç memeliden biridir. Hem erkek hem de dişi ornitorenkler arka ayaklarında mahmuzlarla doğar, ancak sadece erkekler bunu zehir dağıtmak için kullanabilir. Köpekleri ve diğer benzer büyüklükteki memelileri öldürebilir, ki bunlar yaratık için sorun yaratabilecek türden hayvanlardır.

Zehir bir insanı öldürecek kadar güçlü değildir, ancak sonunda bir hafta sürebilen yoğun ve kalıcı ağrıya neden olabilir. Tıbbi vaka çalışmaları, bir ornitorenk tarafından sokulan insanları tedavi etmenin ne kadar zor olduğunu vurgulamıştır, özellikle de zehirleri kapsamlı bir şekilde araştırılmadığı için.

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1992 tarihli bir vaka raporunda, Avustralya'da Kuzey Queensland'de balık tutarken ornitorenk zehrinin isabet ettiği 57 yaşındaki bir adam, zehrin "ani, sürekli ve yıkıcı" ağrıya neden olduğunu anlatmıştır.

1992 tarihli bir vaka raporunda, Avustralya'da Kuzey Queensland'de balık tutarken ornitorenk zehrinin isabet ettiği 57 yaşındaki bir adam, zehrin "ani, sürekli ve yıkıcı" ağrıya neden olduğunu anlatmıştır.

Savaş gazisi olan hasta, acıyı savaşta şarapnel ile vurulmaktan 'çok daha kötü' olarak tanımlamıştır.

Tazmanya'daki son vakaya gelince, kadının hala biraz acı çektiği bildiriliyor, ancak biraz daha iyi hissetmeye başlıyor. Yaşadığı son derece tatsız deneyime rağmen, vahşi yaşama yardım etme tutkusunu kaybetmemiş.

Tazmanya'daki son vakaya gelince, kadının hala biraz acı çektiği bildiriliyor, ancak biraz daha iyi hissetmeye başlıyor. Yaşadığı son derece tatsız deneyime rağmen, vahşi yaşama yardım etme tutkusunu kaybetmemiş.

Aslında bu zehirli olay, giderek daha nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ornitorenklerin korunmasına yardımcı olması için ona ilham vermiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle de paylaşmaktan çekinmeyin! 👇👇👇

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