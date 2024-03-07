Avustralya'da Bir Ornitorenk Tarafından Sokulan Kadın, Zehrin Verdiği Acının 'Doğumdan Beter' Olduğunu Söyledi
Avustralya'da Bir Ornitorenk Tarafından Sokulan Kadın, Zehrin Verdiği Acının 'Doğumdan Beter' Olduğunu Söyledi
Kaynak: https://www.iflscience.com/woman-stun...
Ornitorenklerin arka ayaklarında zehirli bir mahmuz olduğunu biliyor muydunuz? Bir 'İyi Samiriyeli', yol kenarındaki sorunlu bir ornitorenk'i kurtarmaya çalışırken dayanılmaz bir acıya maruz kaldığında bunu zor yoldan öğrendi. Avustralya'da yayınlanan kahvaltı programı Sunrise'a göre, ornitorenk tarafından mahmuzlanan talihsiz kadın Jenny Forward, acıyı 'doğumdan daha kötü' olarak tanımladı ve 'kafası patlayacakmış gibi' hissettiğini söyledi.
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Olay geçen hafta talihsiz Forward'ın Avustralya'nın Tazmanya adasındaki Kingston kasabası yakınlarında araba kullanırken meydana geldi.
"Bu sevimli, küçük, kıpır kıpır ornitorengi elime aldım, bir de baktım ki dönüp sağ elimin iki yanına mahmuzlarını sapladı. Ornitorenk elime yapıştığı için elimden çıkaramadım," diyor Forward Sunrise'a.
Gözlerden uzak pek çok ada gibi Avustralya da benzersiz bir yaban hayatına sahip, çünkü uzun bir süre boyunca dünyanın geri kalanından izole edilmiş ve evrimin beklenmedik ve harika yollarla isyan etmesine izin vermiş bir kıta.
Bu tür o kadar tuhaf ki, Avrupalı bilim insanları, postları ve çizimleri İngiltere'ye geri gönderildiğinde bu hayvanın bir aldatmaca olduğunu düşünmüşlerdi.
Ayrıca, elbette, düşmanlarına saldırmak için zehir dağıtabilen birkaç memeliden biridir. Hem erkek hem de dişi ornitorenkler arka ayaklarında mahmuzlarla doğar, ancak sadece erkekler bunu zehir dağıtmak için kullanabilir. Köpekleri ve diğer benzer büyüklükteki memelileri öldürebilir, ki bunlar yaratık için sorun yaratabilecek türden hayvanlardır.
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1992 tarihli bir vaka raporunda, Avustralya'da Kuzey Queensland'de balık tutarken ornitorenk zehrinin isabet ettiği 57 yaşındaki bir adam, zehrin "ani, sürekli ve yıkıcı" ağrıya neden olduğunu anlatmıştır.
Tazmanya'daki son vakaya gelince, kadının hala biraz acı çektiği bildiriliyor, ancak biraz daha iyi hissetmeye başlıyor. Yaşadığı son derece tatsız deneyime rağmen, vahşi yaşama yardım etme tutkusunu kaybetmemiş.
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