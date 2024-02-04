Dünya Üzerinde Ne Kadar Yaşam Var Oldu ve Ne Zamana Kadar Var Olmaya Devam Edecek?

Tüm organizmalar canlı hücrelerden oluşur. İlk hücrelerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını belirlemek zor olsa da, jeologların en iyi tahminleri en az 3,8 milyar yıl öncesine işaret ediyor. Peki Dünya'daki ilk hücreden bu yana bu gezegende ne kadar yaşam oldu? Ve Dünya'da ne kadar yaşam var olacak?