Dünya Üzerinde Ne Kadar Yaşam Var Oldu ve Ne Zamana Kadar Var Olmaya Devam Edecek?
Dünya Üzerinde Ne Kadar Yaşam Var Oldu ve Ne Zamana Kadar Var Olmaya Devam Edecek?
Kaynak: https://www.iflscience.com/how-much-l...
Tüm organizmalar canlı hücrelerden oluşur. İlk hücrelerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını belirlemek zor olsa da, jeologların en iyi tahminleri en az 3,8 milyar yıl öncesine işaret ediyor. Peki Dünya'daki ilk hücreden bu yana bu gezegende ne kadar yaşam oldu? Ve Dünya'da ne kadar yaşam var olacak?
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Her yıl yaklaşık 200 milyar ton karbon birincil üretim olarak bilinen yolla alınır.
Günümüzde bu çabaya en önemli katkıyı sağlayan, güneş ışığı ve suyun temel bileşenler olduğu oksijenik fotosentezdir.
Birincil üretim söz konusu olduğunda, antik tuz yataklarındaki sülfat formundaki oksijenin izotopik bileşimi bu tür tahminlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Bu verimlilik sayımının sonucunda, yaşamın başlangıcından bu yana 100 kentilyon (veya 100 milyar milyar) ton karbonun birincil üretimden geçtiğini tahmin edebildik.
Şimdiye kadar gerçekleşen birincil üretim miktarını belirleyerek ve bundan hangi organizmaların sorumlu olduğunu tespit ederek, Dünya'da ne kadar yaşam olduğunu da tahmin edebildik.
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Dünya'yı daha genç bir yıldızın yörüngesine taşıma becerisi dışında, Dünya'nın biyosferinin ömrü sınırlıdır.
Çok uzak bir gelecekte, bundan yaklaşık iki milyar yıl sonra, Dünya'yı yaşanabilir kılan tüm biyojeokimyasal güvenlik önlemleri sınırlarını zorlayacak.
Ancak o zamana kadar, Dünya tüm yaşanabilir ömrü boyunca ne kadar yaşam barındıracak? Mevcut birincil üretkenlik seviyelerimizi ileriye dönük olarak tahmin ettiğimizde, Dünya'yı hücrelerin işgal edeceğini tahmin ediyoruz ve tam olarak hesaplayamıyoruz.
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