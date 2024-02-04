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Dünya Üzerinde Ne Kadar Yaşam Var Oldu ve Ne Zamana Kadar Var Olmaya Devam Edecek?

Dünya Üzerinde Ne Kadar Yaşam Var Oldu ve Ne Zamana Kadar Var Olmaya Devam Edecek?

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 17:01

Tüm organizmalar canlı hücrelerden oluşur. İlk hücrelerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını belirlemek zor olsa da, jeologların en iyi tahminleri en az 3,8 milyar yıl öncesine işaret ediyor. Peki Dünya'daki ilk hücreden bu yana bu gezegende ne kadar yaşam oldu? Ve Dünya'da ne kadar yaşam var olacak?

Kaynak: https://www.iflscience.com/how-much-l...
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Her yıl yaklaşık 200 milyar ton karbon birincil üretim olarak bilinen yolla alınır.

Her yıl yaklaşık 200 milyar ton karbon birincil üretim olarak bilinen yolla alınır.

Birincil üretim sırasında, atmosferdeki karbondioksit ve okyanustaki bikarbonat gibi inorganik karbon, enerji için ve yaşamın ihtiyaç duyduğu organik molekülleri oluşturmak için kullanılır.

Günümüzde bu çabaya en önemli katkıyı sağlayan, güneş ışığı ve suyun temel bileşenler olduğu oksijenik fotosentezdir.

Günümüzde bu çabaya en önemli katkıyı sağlayan, güneş ışığı ve suyun temel bileşenler olduğu oksijenik fotosentezdir.

Ancak, geçmişteki birincil üretim oranlarını deşifre etmek zorlu bir görev olmuştur. Bir zaman makinesi yerine, benim gibi bilim insanları geçmiş ortamları yeniden inşa etmek için eski tortul kayalarda bırakılan ipuçlarına güveniyor.

Birincil üretim söz konusu olduğunda, antik tuz yataklarındaki sülfat formundaki oksijenin izotopik bileşimi bu tür tahminlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Birincil üretim söz konusu olduğunda, antik tuz yataklarındaki sülfat formundaki oksijenin izotopik bileşimi bu tür tahminlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Bu yazıda, yukarıdaki yöntemle elde edilen eski birincil üretime ilişkin önceki tüm tahminleri ve diğerlerini derledik.

Bu verimlilik sayımının sonucunda, yaşamın başlangıcından bu yana 100 kentilyon (veya 100 milyar milyar) ton karbonun birincil üretimden geçtiğini tahmin edebildik.

Bu verimlilik sayımının sonucunda, yaşamın başlangıcından bu yana 100 kentilyon (veya 100 milyar milyar) ton karbonun birincil üretimden geçtiğini tahmin edebildik.

Bunun gibi büyük rakamları hayal etmek zordur; 100 kentilyon ton karbon, Dünya'nın içerdiği karbon miktarının yaklaşık 100 katıdır ve Dünya'nın birincil üreticileri için oldukça etkileyici bir başarıdır.

Şimdiye kadar gerçekleşen birincil üretim miktarını belirleyerek ve bundan hangi organizmaların sorumlu olduğunu tespit ederek, Dünya'da ne kadar yaşam olduğunu da tahmin edebildik.

Şimdiye kadar gerçekleşen birincil üretim miktarını belirleyerek ve bundan hangi organizmaların sorumlu olduğunu tespit ederek, Dünya'da ne kadar yaşam olduğunu da tahmin edebildik.

Bugün, ne kadar gıda tüketildiğine bakarak kaç insanın var olduğu tahmin edilebilir. Benzer şekilde, birincil üretim oranını modern ortamda kaç hücre bulunduğuna göre kalibre edebildik.

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Dünya'yı daha genç bir yıldızın yörüngesine taşıma becerisi dışında, Dünya'nın biyosferinin ömrü sınırlıdır.

Dünya'yı daha genç bir yıldızın yörüngesine taşıma becerisi dışında, Dünya'nın biyosferinin ömrü sınırlıdır.

Bu ürkütücü gerçek, yıldızımızın yaşam döngüsünün bir sonucudur. Güneş, doğuşundan bu yana, çekirdeğindeki hidrojen helyuma dönüştükçe son dört buçuk milyar yıldır yavaş yavaş daha parlak hale gelmektedir.

Çok uzak bir gelecekte, bundan yaklaşık iki milyar yıl sonra, Dünya'yı yaşanabilir kılan tüm biyojeokimyasal güvenlik önlemleri sınırlarını zorlayacak.

Çok uzak bir gelecekte, bundan yaklaşık iki milyar yıl sonra, Dünya'yı yaşanabilir kılan tüm biyojeokimyasal güvenlik önlemleri sınırlarını zorlayacak.

Önce kara bitkileri ölecek, ardından okyanuslar kaynayacak ve Dünya ilk zamanlarındaki gibi büyük ölçüde cansız kayalık bir gezegene dönecek.

Ancak o zamana kadar, Dünya tüm yaşanabilir ömrü boyunca ne kadar yaşam barındıracak? Mevcut birincil üretkenlik seviyelerimizi ileriye dönük olarak tahmin ettiğimizde, Dünya'yı hücrelerin işgal edeceğini tahmin ediyoruz ve tam olarak hesaplayamıyoruz.

Ancak o zamana kadar, Dünya tüm yaşanabilir ömrü boyunca ne kadar yaşam barındıracak? Mevcut birincil üretkenlik seviyelerimizi ileriye dönük olarak tahmin ettiğimizde, Dünya'yı hücrelerin işgal edeceğini tahmin ediyoruz ve tam olarak hesaplayamıyoruz.

Sadece birkaç on yıl önce ötegezegenler (diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler) sadece bir hipotezdi. Şimdi ise sadece onları tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda uzak yıldızların etrafındaki binlerce gezegenin pek çok yönünü tanımlayabiliyoruz.

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