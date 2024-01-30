Uzmanlara Göre Mars'ta Yaşam Bulmak, İnsanlık İçin "Şimdiye Kadarki En Kötü Haber" Olabilir
Uzmanlara Göre Mars'ta Yaşam Bulmak, İnsanlık İçin "Şimdiye Kadarki En Kötü Haber" Olabilir
Kaynak: https://www.iflscience.com/finding-li...
Fermi Paradoksu'nu duymuş olabilirsiniz, ama duymadıysanız, işte özeti: Evrende uzaylı yaşamının var olma olasılığı bu kadar yüksekken, neden kimse bizimle temasa geçmedi? Eğer evrenin bu kadar uzun sürmesi nedeniyle muhtemelen bizden çok daha ileri aşamalarda olan pek çok başka uygarlık varsa (evren alınmasın ama sadede gelsin), neden bizim yaptığımızı yapmıyorlar, sondalar göndermiyorlar ve umutsuzca başka yaşam belirtileri aramıyorlar?
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Fikirlerden biri Büyük Filtre. Hipoteze göre uzaylı medeniyetler güneş sistemlerini terk edip galaksilerini kolonileştirmeye başlayabilecekleri noktaya gelmeden önce, bunu yapmalarını engelleyecek bir şey olur, yoksa kendi Samanyolu'muzda bunun kanıtlarını görürdük.
Bunu bu kadar ilginç kılan şey, "büyük filtreyi" geçip geçmediğimizi ya da bunun geleceğimizde olup olmayacağını bilemeyecek olmamızdır. Çoğu tek hücreli yaşamı geçemezken biz bu süzgeci geçmiş olabilir miyiz?
Rahatsız edici bir şekilde, bazı filozoflar ve bilim insanları bunun, örneğin Mars'ta yaşam bulmamız halinde, Büyük Filtre'ye göre nerede olduğumuza dair ideal olmayan bazı sonuçları olacağı anlamına geldiğini öne sürdüler.
Bostrom, 2008 yılında MIT Technology Review'da yayınlanan bir makalesinde, çok basit yaşam formları bulursak, filtrenin yaşamın bu noktasından bir süre sonra gerçekleştiği sonucuna varabileceğimizi savundu.
Bostrom, filtrenin nerede gerçekleştiğini daraltmak için Dünya'daki yaşama bakarak hangi adımların olasılık dışı olduğunu görmemiz gerektiğine inanıyor.
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Ayrıca, önkoşullar karşılandıktan sonra bile ortaya çıkması uzun zaman alan evrimsel özelliklerin, bu evrimsel adımın, örneğin yaşamın ilk ortaya çıkışının olası olmadığını göstereceğini savunmuştur.
Mars'ta omurgalılara dair kanıtlar bulursak (çok düşük bir ihtimal, ama hayal edebiliriz!) bunun korkunç bir haber olacağına inanıyordu.
"Böyle bir keşif ezici bir darbe olurdu. Şimdiye kadar bir gazete kapağına basılmış en kötü haber olurdu," diye yazdı Bostrom.
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