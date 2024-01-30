Uzmanlara Göre Mars'ta Yaşam Bulmak, İnsanlık İçin "Şimdiye Kadarki En Kötü Haber" Olabilir

Fermi Paradoksu'nu duymuş olabilirsiniz, ama duymadıysanız, işte özeti: Evrende uzaylı yaşamının var olma olasılığı bu kadar yüksekken, neden kimse bizimle temasa geçmedi? Eğer evrenin bu kadar uzun sürmesi nedeniyle muhtemelen bizden çok daha ileri aşamalarda olan pek çok başka uygarlık varsa (evren alınmasın ama sadede gelsin), neden bizim yaptığımızı yapmıyorlar, sondalar göndermiyorlar ve umutsuzca başka yaşam belirtileri aramıyorlar?