Öğrendiğinizde Ufak Çaplı Bir Kriz Yaşayacağınız Uzay ile İlgili Birbirinden Korkutucu 16 Gerçek

'Phoenix-A'nın boyutunu anlamak gerçekten zorlayıcı. Bu ultra büyük kara deliğin kütlesi, 100 Milyar Güneş'e eşit ve Schwarzschild çapı 590.5 milyar kilometre. Bu tür büyük sayılarla karşı karşıya olduğumuzda, onların büyüklüğünü kavramak zor olabilir. Ancak, ölçekleri küçülterek ve boyutları daha tanıdık bir şeyle karşılaştırarak bir perspektif kazanabiliriz.

Güneş Sistemi'mizi ölçeğe vurduğunuzda, Güneş'in çapını 9 metre olarak ayarlayalım. Dünya, aynı oranda küçültüldüğünde küçük bir bilye büyüklüğünde olacaktır.

Aynı oranda küçültüldüğünde, Phoenix-A'nın çapı yaklaşık olarak 386 km olacaktır. Ne kadar büyük olduğunu böylece tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum.'