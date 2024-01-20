Öğrendiğinizde Ufak Çaplı Bir Kriz Yaşayacağınız Uzay ile İlgili Birbirinden Korkutucu 16 Gerçek
Öğrendiğinizde Ufak Çaplı Bir Kriz Yaşayacağınız Uzay ile İlgili Birbirinden Korkutucu 16 Gerçek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bilim insanlarının yıllar süren araştırmaları ve keşifleri sonucunda ulaştığı bu gerçekler, sizlere evrenin muazzam büyüklüğünü ve karmaşıklığını sorgulatacak.
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1. "Şu an bilinen en büyük karadelik olan Phoenix-A'dan bahsetmek istiyorum."
2. "Galaksiler arası mesafenin bu kadar fazla ve geniş olması resmen hayal edilemez derecede korkutucu."
3. "Asla sonunun gelmemesi... ve eğer bir yerde evrenin sonuna geliyorsak, daha sonra ne oluyor?"
4. "Hiçbir sesin duyulmuyor oluşu."
5. "The Great Attractor, yaklaşık 147 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve içinde yer aldığı yaklaşık 500 milyon ışık yılı mesafedeki her şeyi kendine çeken gizemli bir kütledir. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, ancak kütlesinin Güneş'imizin yaklaşık 10 katrilyon katı olduğunu biliyoruz. Bu, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delikten veya en büyük galaksiden yüz binlerce kat daha fazladır."
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6. "İnsan ırkı olarak zamanın varlığı bizim için gerçekten önemli."
7. "Ya bu kocaman evrende tek başımayız ya da bizim dışımızda canlılar da var ve daha onları keşfedemedik."
8. "Evrenin sadece yüzde 5'i maddeden oluşurken kalanı sadece boşluk!"
9. "Her ne kadar bütün hayatın boyunca astronot olmak ve uzayda olmak istesen de bir kez yukarı çıktığında her şey değişiyor."
10. "Şu an gökyüzüne baktığımızda milyonlarca yıldız görüyor olabiliriz ama evren bu hızda genişlemeye devam ederse birkaç milyon yıl içerisinde doğan canlılar akşamları gökyüzüne baktıklarında koca bir karanlık görecekler."
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11. "Uzayda yüksek hızla gezen cisimlerin bu kadar fazla olması çılgınca."
12. "Rastgele sebeplerle öngörülmeden gerçekleşen gama ışını patlamaları gezegenleri yok edecek kadar güçlüler."
13. "Şu anki teoriler doğruysa, Mars'ın yaşanabilir bir atmosferi vardı ama bir Güneş rüzgarı gezegenin manyetik alanını yok etti."
14. "Hala yerçekimi nasıl işliyor tam olarak bilmiyoruz veya kontrol sahibi değiliz."
15. "Küçük bir süpernova patlaması bile bütün insanlığın sonu olabilir ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."
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16. "Uzayın neredeyse her köşesi radyasyonla kaplı ve manyetik alan olmasaydı bu radyasyon bizi canlı canlı pişiriyor olurdu."
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