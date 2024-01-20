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Öğrendiğinizde Ufak Çaplı Bir Kriz Yaşayacağınız Uzay ile İlgili Birbirinden Korkutucu 16 Gerçek

Öğrendiğinizde Ufak Çaplı Bir Kriz Yaşayacağınız Uzay ile İlgili Birbirinden Korkutucu 16 Gerçek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 09:01

Bilim insanlarının yıllar süren araştırmaları ve keşifleri sonucunda ulaştığı bu gerçekler, sizlere evrenin muazzam büyüklüğünü ve karmaşıklığını sorgulatacak.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Şu an bilinen en büyük karadelik olan Phoenix-A'dan bahsetmek istiyorum."

1. "Şu an bilinen en büyük karadelik olan Phoenix-A'dan bahsetmek istiyorum."

'Phoenix-A'nın boyutunu anlamak gerçekten zorlayıcı. Bu ultra büyük kara deliğin kütlesi, 100 Milyar Güneş'e eşit ve Schwarzschild çapı 590.5 milyar kilometre. Bu tür büyük sayılarla karşı karşıya olduğumuzda, onların büyüklüğünü kavramak zor olabilir. Ancak, ölçekleri küçülterek ve boyutları daha tanıdık bir şeyle karşılaştırarak bir perspektif kazanabiliriz.

Güneş Sistemi'mizi ölçeğe vurduğunuzda, Güneş'in çapını 9 metre olarak ayarlayalım. Dünya, aynı oranda küçültüldüğünde küçük bir bilye büyüklüğünde olacaktır.

Aynı oranda küçültüldüğünde, Phoenix-A'nın çapı yaklaşık olarak 386 km olacaktır. Ne kadar büyük olduğunu böylece tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum.'

2. "Galaksiler arası mesafenin bu kadar fazla ve geniş olması resmen hayal edilemez derecede korkutucu."

2. "Galaksiler arası mesafenin bu kadar fazla ve geniş olması resmen hayal edilemez derecede korkutucu."

'Bize en yakın canlılar belki de milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olabilir.'

3. "Asla sonunun gelmemesi... ve eğer bir yerde evrenin sonuna geliyorsak, daha sonra ne oluyor?"

3. "Asla sonunun gelmemesi... ve eğer bir yerde evrenin sonuna geliyorsak, daha sonra ne oluyor?"

4. "Hiçbir sesin duyulmuyor oluşu."

4. "Hiçbir sesin duyulmuyor oluşu."

'Eğer uzayda kaybolursanız ölesiye kadar sessizliğin içinde sürüklenip gidebilirsiniz.'

5. "The Great Attractor, yaklaşık 147 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve içinde yer aldığı yaklaşık 500 milyon ışık yılı mesafedeki her şeyi kendine çeken gizemli bir kütledir. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, ancak kütlesinin Güneş'imizin yaklaşık 10 katrilyon katı olduğunu biliyoruz. Bu, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delikten veya en büyük galaksiden yüz binlerce kat daha fazladır."

5. "The Great Attractor, yaklaşık 147 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve içinde yer aldığı yaklaşık 500 milyon ışık yılı mesafedeki her şeyi kendine çeken gizemli bir kütledir. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, ancak kütlesinin Güneş'imizin yaklaşık 10 katrilyon katı olduğunu biliyoruz. Bu, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delikten veya en büyük galaksiden yüz binlerce kat daha fazladır."

'Ayrıca, Samanyolu galaksisi tarafından gizlenmiş durumda, galaktik çekirdeğin tam yolunda yer alıyor ve bu nedenle onu doğrudan görmemiz mümkün değil. Bunu yapabilmek için galaksinin uç noktasına, belki de daha da ötesine gitmemiz gerekecek.'

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6. "İnsan ırkı olarak zamanın varlığı bizim için gerçekten önemli."

6. "İnsan ırkı olarak zamanın varlığı bizim için gerçekten önemli."

'Bizim için her şeyin bir başlangıcı ve sonu var ama uzayın bir başlangıcı veya sonu var mı bilmiyoruz. Ne kadar üstüne düşünürsem o kadar fazla ürküyorum.'

7. "Ya bu kocaman evrende tek başımayız ya da bizim dışımızda canlılar da var ve daha onları keşfedemedik."

7. "Ya bu kocaman evrende tek başımayız ya da bizim dışımızda canlılar da var ve daha onları keşfedemedik."

'Hangisi daha ürkütücü?'

8. "Evrenin sadece yüzde 5'i maddeden oluşurken kalanı sadece boşluk!"

8. "Evrenin sadece yüzde 5'i maddeden oluşurken kalanı sadece boşluk!"

9. "Her ne kadar bütün hayatın boyunca astronot olmak ve uzayda olmak istesen de bir kez yukarı çıktığında her şey değişiyor."

9. "Her ne kadar bütün hayatın boyunca astronot olmak ve uzayda olmak istesen de bir kez yukarı çıktığında her şey değişiyor."

'Astronotların söylediklerini dinlerseniz birçoğu yukarıdan ilk kez dünyaya baktığında büyük bir korku hissine kapılıyor ve panikliyor.'

10. "Şu an gökyüzüne baktığımızda milyonlarca yıldız görüyor olabiliriz ama evren bu hızda genişlemeye devam ederse birkaç milyon yıl içerisinde doğan canlılar akşamları gökyüzüne baktıklarında koca bir karanlık görecekler."

10. "Şu an gökyüzüne baktığımızda milyonlarca yıldız görüyor olabiliriz ama evren bu hızda genişlemeye devam ederse birkaç milyon yıl içerisinde doğan canlılar akşamları gökyüzüne baktıklarında koca bir karanlık görecekler."
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11. "Uzayda yüksek hızla gezen cisimlerin bu kadar fazla olması çılgınca."

11. "Uzayda yüksek hızla gezen cisimlerin bu kadar fazla olması çılgınca."

'Aniden bir cismin yüksek hızlarda dünyaya çarparak bütün yaşamı silmesi bile mümkün.'

12. "Rastgele sebeplerle öngörülmeden gerçekleşen gama ışını patlamaları gezegenleri yok edecek kadar güçlüler."

12. "Rastgele sebeplerle öngörülmeden gerçekleşen gama ışını patlamaları gezegenleri yok edecek kadar güçlüler."

'Bu patlamalar aniden dünyadaki bütün yaşamı silebilir ve bunu kimse fark edemez bile.'

13. "Şu anki teoriler doğruysa, Mars'ın yaşanabilir bir atmosferi vardı ama bir Güneş rüzgarı gezegenin manyetik alanını yok etti."

13. "Şu anki teoriler doğruysa, Mars'ın yaşanabilir bir atmosferi vardı ama bir Güneş rüzgarı gezegenin manyetik alanını yok etti."

14. "Hala yerçekimi nasıl işliyor tam olarak bilmiyoruz veya kontrol sahibi değiliz."

14. "Hala yerçekimi nasıl işliyor tam olarak bilmiyoruz veya kontrol sahibi değiliz."

15. "Küçük bir süpernova patlaması bile bütün insanlığın sonu olabilir ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

15. "Küçük bir süpernova patlaması bile bütün insanlığın sonu olabilir ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."
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16. "Uzayın neredeyse her köşesi radyasyonla kaplı ve manyetik alan olmasaydı bu radyasyon bizi canlı canlı pişiriyor olurdu."

16. "Uzayın neredeyse her köşesi radyasyonla kaplı ve manyetik alan olmasaydı bu radyasyon bizi canlı canlı pişiriyor olurdu."

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