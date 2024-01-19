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İlk Uydudan Alper Gezeravcı'ya: İnsanlığın Uzayda Attığı Önemli Adımlara Kuşbakışı Bakalım!

İlk Uydudan Alper Gezeravcı'ya: İnsanlığın Uzayda Attığı Önemli Adımlara Kuşbakışı Bakalım!

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 15:11

İnsanlık, ilk uydunun uzaya fırlatılmasıyla başlayan uzay yarışında önemli gelişmeler kaydetti. Günümüzde Ay'da koloniler kurma fikri tartışılırken geçmişten bugüne uzanan uzay macerası nasıl olmuş, gelin birlikte keşfedelim. 👇

Kaynak: 1

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1. Uzay yarışı, SSCB'nin 4 Ekim 1957'de "Sputnik 1" uydusunu uzaya fırlatmasıyla başladı.

1. Uzay yarışı, SSCB'nin 4 Ekim 1957'de "Sputnik 1" uydusunu uzaya fırlatmasıyla başladı.

2. Buna karşılık olarak ABD, 31 Ocak 1958'de "Explorer 1" uydusunu uzaya fırlattı.

2. Buna karşılık olarak ABD, 31 Ocak 1958'de "Explorer 1" uydusunu uzaya fırlattı.

3. SSCB, Vostok Programı kapsamında insanlı uzay yolculuğunda öncü oldu ve 12 Nisan 1961’de Yuri Gagarin, "Vostok 1" aracıyla uzaya çıkan ilk insan olarak Dünya yörüngesinde bir tur attı.

3. SSCB, Vostok Programı kapsamında insanlı uzay yolculuğunda öncü oldu ve 12 Nisan 1961’de Yuri Gagarin, "Vostok 1" aracıyla uzaya çıkan ilk insan olarak Dünya yörüngesinde bir tur attı.

4. ABD Başkanı Kennedy, 12 Eylül 1962'de Ay'a insan gönderme hedefini belirleyerek Gemini ve Apollo programlarını başlattı.

4. ABD Başkanı Kennedy, 12 Eylül 1962'de Ay'a insan gönderme hedefini belirleyerek Gemini ve Apollo programlarını başlattı.

5. SSCB, 1963 yılına kadar Vostok kapsülleriyle uzaya 5 kozmonot daha gönderdi ve bunlar arasındaki Valentina Tereşkova, uzaya çıkan ilk kadın oldu.

5. SSCB, 1963 yılına kadar Vostok kapsülleriyle uzaya 5 kozmonot daha gönderdi ve bunlar arasındaki Valentina Tereşkova, uzaya çıkan ilk kadın oldu.
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6. SSCB, daha büyük Voskhod uzay kapsüllerine geçti ve 8 Mart 1965’te Aleksei Leonov, "Voskhod 2" ile uzayda ilk yürüyüşü yaptı.

6. SSCB, daha büyük Voskhod uzay kapsüllerine geçti ve 8 Mart 1965’te Aleksei Leonov, "Voskhod 2" ile uzayda ilk yürüyüşü yaptı.

7. “Apollo 8”, 1968’in aralık ayında Ay yörüngesinde dolaşan ilk insanlı uzay aracı oldu.

7. “Apollo 8”, 1968’in aralık ayında Ay yörüngesinde dolaşan ilk insanlı uzay aracı oldu.

8. 21 Temmuz 1969’da Neil Armstrong, "Apollo 11" ile Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

8. 21 Temmuz 1969’da Neil Armstrong, "Apollo 11" ile Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

9. Armstrong ve onun ardından yüzeye adım atan Buzz Aldrin’den sonra 1972'ye kadar ABD, Ay'a toplam 10 astronot daha gönderdi.

9. Armstrong ve onun ardından yüzeye adım atan Buzz Aldrin’den sonra 1972'ye kadar ABD, Ay'a toplam 10 astronot daha gönderdi.

10. Uluslararası Uzay İstasyonu ABD, Rusya, Japonya, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak çabalarıyla uzayda sürekli bir insan varlığını sürdürebilmek ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 1998 yılında kuruldu.

10. Uluslararası Uzay İstasyonu ABD, Rusya, Japonya, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak çabalarıyla uzayda sürekli bir insan varlığını sürdürebilmek ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 1998 yılında kuruldu.
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11. Çin, 15 Ekim 2003'te Shenzhou 5 ile Yang Liwei'yi uzaya göndererek insanlı uzay yolculuğunda büyük bir adım attı.

11. Çin, 15 Ekim 2003'te Shenzhou 5 ile Yang Liwei'yi uzaya göndererek insanlı uzay yolculuğunda büyük bir adım attı.

12. NASA, 2011 yılında kamu kaynaklarıyla yürütülen uçuş programlarını sonlandırdı ve özel sektörle iş birliği yaparak SpaceX'in uzay araçlarını kullanmaya başladı.

12. NASA, 2011 yılında kamu kaynaklarıyla yürütülen uçuş programlarını sonlandırdı ve özel sektörle iş birliği yaparak SpaceX'in uzay araçlarını kullanmaya başladı.

13. Alper Gezeravcı, 18 Ocak 2024'te SpaceX aracılığıyla Axiom Mission 3 görevi kapsamında uzaya çıkan ilk Türk astronot oldu.

13. Alper Gezeravcı, 18 Ocak 2024'te SpaceX aracılığıyla Axiom Mission 3 görevi kapsamında uzaya çıkan ilk Türk astronot oldu.

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